Le Centre algérien de la cinématographie (CAC) et l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (Ensjsi) ont signé une convention de coopération visant à mettre en oeuvre des «collaborations académiques et professionnelles dans des domaines d'intérêt commun», annonce samedi un communiqué du CAC. Cette convention prévoit un «accompagnement lors des stages pratiques des étudiants de l'école, des sessions de formation dans le domaine cinématographique, la participation à des manifestations scientifiques et colloques, l'initiation de programmes de recherches thématiques, ou encore la publication et la diffusion des activités des deux institutions», explique le communiqué. Le professeur Abdeslam Benzaoui, directeur de l'Ensjsi, s'est «félicité de cette coopération qui apportera un plus aux étudiants de l'Ecole de journalisme et qui contribuera à agrandir leurs connaissances dans le domaine cinématographique et audiovisuel». Pour sa part, le directeur du CAC, Salim Aggar, a déclaré que cette convention permettra de «découvrir de futurs critiques de cinéma et des journalistes spécialisés dans le 7e art», précisant que la cinémathèque «met à la disposition des étudiants son centre de documentation» qui englobe une importante collection de livres, photos et affiches de cinéma.