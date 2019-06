Si vous voulez connaître la signification de votre prénom, une seule date, une seule adresse ! Eh oui un an passé déjà ! Pour ce faire, la merveilleuse Sihem Kennouche, vous donne à nouveau rendez-vous mardi 25 juin, à partir de 19h, à l’opéra Bouelam Bessaïeh pour répondre au souhait de son cher public qui lui a réclamé une seconde édition de son spectacle « La sérénade des prénoms »Voulez-vous connaître l’origine de votre prénom ? La signification ? L’histoire qui se cache derrière... Oui ! Derrière chaque prénom se cache une histoire déjà chantée par nos vertueux maîtres! Fatma, Zenouba, Meriem.... Un spectacle qui regroupera chant et grande complicité avec vous comme pour la première édition, grâce à la plus reconnue de nos conteuses Sihem Kennouche qui nous expliquera l’origine de nos prénoms. Entre chant et histoire, un show juste incroyable vous attend. Le prestigieux ensemble régional d’Alger, vous accompagnera en musique lors de ce voyage étymologique.