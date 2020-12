Shuhada' Davitt, plus connue sous le nom de Sinéad O'Connor, vient d'annoncer la publication de ses Mémoires. D'ores et déjà baptisé Rememberings, l'ouvrage doit paraître le 1er juin de l'année prochaine chez Houghton Mifflin Harcourt Books and Media. D'après un communiqué relayé par le NME, la chanteuse et compositrice irlandaise y revient en détail sur son enfance au sein d'une famille abusive à Dublin, avant de raconter la façon dont la musique l'a sauvée. «C'est mon histoire, telle que je m'en souviens. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire ces dernières années», a déclaré l'artiste, qui avait choisi de changer de nom lors de sa conversion à l'islam en 2018. Le mois dernier, l'interprète de Nothing Compares 2 U a révélé qu'elle entamait durant une année un programme de traitement des traumatismes et des addictions. Elle avait également annoncé le report de ses concerts prévus en 2021 à 2022, précisant qu'elle avait traversé «six années très traumatiques» et que sa «guérison» commençait cette année. La chanteuse promet qu'un nouvel album, intitulé No Veteran Dies Alone, verra le jour si cette thérapie est couronnée de succès. «Si je prends ce temps pour guérir, je serai prête pour une vie entière de tournée ensuite», avait-elle ajouté.