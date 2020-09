Cette fois-ci, c'est Mehenna Mahfoufi, docteur en ethnomusicologie et auteur de plusieurs livres sur le thème des chansons de manière générale, qui en est le signataire. Le nouveau livre de Mehenna Mahfoufi vient d'être édité en France en attendant qu'il soit disponible en Algérie. L'ouvrage est intitulé: «Slimane Azem, l'impossible retour». Le livre de Mehenna Mahfoufi constitue à la fois, une biographie, un essai et un recueil de poèmes inédits de Slimane Azem. Il comporte également des photos de Slimane Azem, qui n'ont jamais été rendues publiques jusque-là. Quand on connait la longue expérience de Mehenna Mahfoufi dans ce domaine et son oeuvre, on devine donc qu'il s'agit d'un livre qui apportera sans aucun doute un enrichissement à tout ce qui a été écrit jusque-là sur le poète d'Agouni Gueghrane. Mehenna Mahfoufi a aussi l'avantage d'avoir connu et côtoyé Slimane Azem, ce qui lui a permis d'être davantage plus près de son sujet.

Histoire du poète-chanteur

Mehenna Mahfoufi précise que ce livre se propose de décrire l'histoire du poète-chanteur Slimane Azem, intimement imbriquée dans celle de sa famille. «Illustré de poèmes, de photos et d'affiches inédits, le livre rend compte de la situation de Slimane Azem, d'abord en Algérie où il passe une enfance heureuse malgré la misère», explique Mehenna Mahfoufi tout en ajoutant que son livre évoque la grand-mère de Slimane Azem, Yamina, et ses amis de l'école qu'il fréquenta entre 1924 et 1928. Le livre revient avec moult détails sur l'émigration de Slimane Azem en France à partir de 1937 et toutes les autres étapes de sa vie personnelle ayant précédé la sortie, en 1948 et en auto-édition, de son premier disque après son retour dans son village natal Agouni Gueghrane. Mehenna Mahfoufi révèle dans son livre que le succès de ce premier disque fut immédiat. Malgré la complexité du sujet, Mehenna Mahfoufi n'élude guère la relation de Slimane Azem à la guerre d'indépendance.

Version crédible

Non seulement, il en parle, mais il va très loin dans ce livre où il donne sa version des faits, une version qui pourrait s'avérer des plus crédibles compte tenu de la rigueur que l'on connait à l'auteur, mais aussi du fait que Mehenna Mahfoufi ait connu le concerné et approché des personnes qui connaissent, dans les moindres détails, cet épisode, qui a été à l'origine de tous les déboires qu'a connus Slimane Azem, voire de son exil également. Mehenna Mahfoufi évoque, avec les précisions qu'il faut, la période de l'engagement de Slimane Azem dans la lutte identitaire amazighe, notamment aux côtés de l'Académie berbère que présidait le grand militant Bessaoud Mohand Arab et dans laquelle on retrouvait aussi, activement engagée, la chanteuse et écrivaine Taos Amrouche. L'une des parties les plus émouvantes de ce livre est incontestablement celle réservée à la période de fin de vie de Slimane Azem décédé, pour rappel, en 1983. Mehenna Mahfoufi, fait revivre au lecteur «de l'intérieur les derniers instants du chantre adulé». Il faut préciser que Mehenna Mahfoufi a rencontré sept fois Slimane Azem, spécialement dans le cadre de la recherche inhérente à l'écriture de cet ouvrage. Mehenna Mahfoui a déjà consacré un livre à une autre icone de la chanson kabyle: «Cheikh El Hasnaoui, chanteur algérien, moraliste et libertaire». Il est l'auteur des livres «Musiques du monde berbère» et «Chants de femmes en Kabylie».