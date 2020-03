Afin d’allier confinement et spectacles, un célèbre opéra russe a annoncé vendredi qu’il allait sélectionner chaque jour un spectateur, préalablement testé au nouveau coronavirus, un heureux élu qui aura le droit d’assister seul à la représentation dans la salle. «Le théâtre d’opéra et de ballet de Perm lance un projet anti-quarantaine», a annoncé sur son site Internet cet opéra situé dans l’Oural, plus de 1 000 kilomètres à l’est de Moscou, qui a baptisé le projet «En tête-à-tête». «A partir de fin mars, un spectateur pourra assister aux spectacles diffusés en ligne et c’est pour lui, et lui seul dans la salle, que tous les comédiens et musiciens vont jouer», précise le communiqué qui estime qu’«un spectacle digne de ce nom ne peut pas avoir lieu sans public». L’heureux élu sera tiré au sort et devra passer un examen médical avant le spectacle, a précisé le metteur en scène Marat Gatsalov, cité dans le communiqué, qui a estimé que ce projet est «sans précédent dans l’histoire du théâtre». «Nous sommes prêts à jouer des spectacles même pour une personne, parce qu’un spectateur est égal par sa valeur à une salle comblée», a-t-il ajouté. L’opéra de Perm, fondé à la fin du XIXe siècle, est un des plus renommés de Russie. Le très en vue chef d’orchestre russo-grec Teodor Currentzis y a travaillé de 2011 à 2019. Des dizaines de théâtres et d’opéras à travers le monde, en Europe comme aux Etats-Unis, ont fermé ces derniers jours leurs portes au public, tout en continuant de présenter leurs concerts et spectacles, diffusés en ligne, devant des salles vides.