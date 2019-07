Pour la première fois, le rappeur algérien mondialement connu, Soolking, sera en Algérie pour un grand concert à Alger. Il a lui-même fait l’annonce dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Soolking se produira à Alger le 22 août prochain. L’interprète de « Guerilla », «Dalida » ou encore « La Liberté » revient en Algérie. Le stade du 20-Août (Belouizdad), d’une capacité de 10 000 places, sera le théâtre de ce grand concert qui s’annonce hors normes et promet de nombreuses surprises.

Après donc son grand succès en France, l’enfant de l’Algérie, de son vrai nom Abderaouf Derradji, enflammera son public qui connaît déjà, par cœur, son album puisque la chanson « Liberté », dévoilée le 14 mars dernier par le jeune rappeur, est considérée comme le cantique des jeunes manifestants qui défilent chaque vendredi dans les rues réclamant le changement. Une production qu’il a signée avec le groupe Ouled El Bahdja, connus pour leurs chansons engagées telles que « La Casa d’El Mouradia » ou « Ultima Verba ». Ces jeunes stars ont décidé, dans le contexte que vit actuellement l’Algérie, de mettre leur génie en commun et envoyer un message très fort: « La Liberté. » D’ailleurs, ce clip, « Liberté », a cumulé près d’un million de vues en moins de…5 heures. Pour rappel, en février 2018, il y a presque un an et demi, Soolking dévoilait le hit qui l’a propulsé sur le devant de la scène, le bien nommé « Guerilla » sur lequel le rappeur a rendu hommage à son pays d’origine, l’Algérie. Quelques mois plus tard, il dévoilait « Dalida », le deuxième épisode de sa trilogie. Il a ensuite fait découvrir le dernier titre de la trilogie, à savoir le morceau « Espérance », assorti d’un visuel des plus touchants. Soolking a dédié cette trilogie tout juste achevée, à l’Algérie. Depuis le début de sa carrière, l’Algérie tient une place incontestable dans la discographie de Soolking qui, très reconnaissant envers le public, ne manque pas l’occasion pour se rendre auprès de ses fans en Algérie. A préciser enfin que le prix des tickets n’a pas été dévoilé, mais l’on sait d’ores et déjà, que ces derniers seront en vente dès la première semaine de août, et ce, au niveau des directions de l’Onda d’Alger, Tizi Ouzou, Oran, Tlemcen, Mostaganem, Constantine, Annaba, Béjaïa, Sétif et Batna.