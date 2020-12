Les éditions Anep de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité, annoncent la sortie dans les librairies de trois nouveaux ouvrages pour la première semaine du mois de janvier prochain, a-t-on appris auprès de l'éditeur.

«Le long règne du dey Mohamed Ben Othmane (1766-1791)» du journaliste et auteur Mohamed Balhi qui revient avec ce dernier ouvrage dédié à l'histoire et au patrimoine sur un dey méconnu et dont la période de règne sur la régence d'Alger a été empreinte de paix, de stabilité et prospérité. Autre nouveauté annoncée par l'éditeur «Journal d'une jeune schizophrène», un récit de Rabéa Douibi qui dévoile le journal intime d'une jeune fille, découvert par ses parents après sa mort tragique et prématurée. Le journaliste et romancier Merzak Bagtache, qui avait reçu le Grand prix Assia-Djebar du roman en langue arabe en 2017, a, lui aussi, signé son dernier-né aux éditions Anep sous le titre «Quatro».

L'Anep prévoit également de commercialiser à cette période une réédition de «Arabesques, enquête sur le rôle des Etats-Unis dans les révoltes arabes» de l'universitaire Ahmed Bensaâda.