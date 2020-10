Exit la cérémonie de remise des prix cette année, dans un lieu resptgieux, néanmoins, la Fondation Mohamed Dib a tenu à organiser sa manifestation one line et nous faire dévoiler mardi soir, les noms des récompensés.

Ainsi, cette année, pandémie du coronavirus oblige, c'est le digital qui a pris le dessus comme c'est le cas pour beaucoup d'événements culturels en ce moment. Et c'est sans surprise que l'écrivain et journaliste Mustapha Benfodil ait été primé pour son livre en langue française, «Body wrinting». Ce dernier a tenu à exprimer sa gratitude via une vidéo postée sur Facebook en soulignant « ma grande émotion de recevoir ce prestigieux Prix de Mohamed Dib. Ce prix qui porte le nom d'un écrivain très cher à mon coeur et dont l'oeuvre protéiforme m'a profondément marqué. Je suis d'autant plus heureux que cette année nous célébrons le centenaire de la naissance de Mohamed Dib. Je suis donc très honoré d'être associé à cette célébration. Je ne peux pas ne pas penser au travail fabuleux que mène l'association La grande maison présidée par mme Sabiha Benmansour. Je tiens à leur rendre un fervent hommage pour tout le travail qu'ils mènent dans tout le segment de la culture. C'est grâce à eux que nous avons cette visibilité». Et de renchérir: «Je voudrai les remercier pour leur travail accompli pour la culture et dans la transmission de l'esprit de Mohamed Dib, pour le perpétuer à travers toutes les actions qu'ils produisent.

Je voudrai aussi exprimer ma gratitude à tous les membres du jury, présidé par Mohamed Sari. Je salue tout le travail en amont qui a été fait pour départager les auteurs. J'ai eu le sentiment qu'i y a eu une belle moisson. Malgré les conditions exceptionnelles dans lesquelles s'est tenue cette session, elle a pu se tenir et ça, pour moi c'est quelque chose de très fort que je tiens à saluer.»

Dédicace à Khaled Drareni

Mustapha Benfodi a tenu aussi à apporter une profonde pensée pour son «frère» Khaled Drareni qui purge deux ans de prison «je voudrai lui dédier ce prix. C'est à lui que j'ai pensé en premier et à tous les détenus d'opinon. Leur place n'est pas en prison» dira t-il. Et de remercier aussi sa maison d'édition Barzakh qui, a-t-il fait savoir « m'a accompagné mine de rien depuis 20 ans!

Barzakh fête cette année ses 20 ans d'existence. C'est un sacré parcours et je m'incline vraiment devant tout ce qu'ils accomplissent pour faire vivre la littérature algérienne avec toujours la même exigence, la même pugnacité. Je profite de cette tribune pour plaider le soutien du livre.

Des métiers qui se trouvent menacés devant la crise sanitaire qui a fortement impacté la filière du livre...»

Enfin, Mustapha Benfodil aura aussi des mots très tendres et bienveillants envers sa femme, sa famille et ses proches. Et de souhaiter, la paix, l'amour et la liberté pour tout le monde. Aussi, c'est le jeune Abdelmounaim Bensayeh qui recevra pour sa part le prix en langue arabe pour son livre

« dansons la Tarantila jusqu'à la mort» paru aux éditions El Mahir. S'exprimant lui aussi en live sur les réseaux, il dira pour sa part, combien l'attente fut douloureuse pour connaître le palmarès. Et de dire son bonheur d'être récompensé alors qu'il est au début de son parcours.

Redoubler d'effort pour l'écriture

Il confiera ainsi sa détermination de ne pas baisser les bras, de poursuivre sa voie dans l'écriture. Il saluera aussi le travail accompli et le sérieux de l'Association Mohamed Dib. «Ce prix me permet d'affirmer la confiance du jeune auteur que je suis pour continuer à écrire et mettre en défi mes incertitudes tout en m'insufflant davantage d'énergie pour avancer sans m'arrêter».

Enfin, dans la catégorie en langue amazighe c'est Mourad Zimu qui fut récompensé pour son roman «Kawitu» paru aux éditions Casbah. Dans sa déclaration, la présidente de l'association, Sabiha Benmansour, dira que cette manifestation clôture un certain ensemble d'événements dédiés à Mohamed Dib pour la célébration de son centenaire de la naissance. «Elle devait se tenir en dépit d'un contexte stressant», a-t-elle estimé avant de donner la parole à Mohamed Sari pour dévoiler le nom des lauréats..Une belle moisson, en effet, tant que le livre lui, ne meurt pas, la culture ainsi ne s'en portera que mieux...