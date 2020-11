SPotify, la plus grande plateforme audio au monde, lance SawtiK pour célébrer les Femmes artistes arabes émergentes dans la région Mena et ce, suite à une recherche qui a révélé leur sous-représentation croissante dans la scène musicale de la région. La superstar arabe Latifa contribue en tant que marraine de Sawtik pour encadrer 16 femmes artistes émergentes dont Khtek et Nada Azhari du Maroc. Spotify lance Sawtik pour célébrer les femmes artistes arabes émergentes dans la région MENA. La recherche Spotify met en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes artistes émergentes sur la scène musicale de la région MENA. Environ 60% des artistes aspirantes estiment que leur potentiel est limité par les stigmates associés aux femmes dans l'industrie de la musique.

Les femmes artistes représentent moins de 13% des artistes arabes signés par des labels basés dans la région Mena au cours des cinq dernières années. Les femmes artistes représentant moins de 13% des signatures des labels basés dans la région Mena au cours des cinq dernières années, Sawtik, qui signifie «Votre Voix», utilisera la portée de Spotify pour accroître leur visibilité, tout en leur offrant une éducation, des opportunités de réseautage et un soutien marketing. Sawtik débute avec une impressionnante équipe de 16 voix talentueuses de la région et la superstar arabe Latifa se joint à l'initiative en tant que toute première marraine. Conscient de la sous-représentation des femmes artistes dans l'industrie musicale de la région MENA, Spotify a mené une recherche à l'échelle de la région pour recueillir des informations sur l'ensemble de l'écosystème musical. Les résultats montrant qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour uniformiser les règles du jeu entre les sexes dans l'industrie musicale de la région, Spotify a jugé nécessaire de lancer Sawtik. 86% des labels interrogés conviennent qu'il existe une demande pour des femmes artistes arabes, mais trouver de nouvelles femmes artistes à signer reste un défi. Il en va de même pour les auditeurs, où environ la moitié des auditeurs de musique non dominante n'écoutent pas les femmes artistes locales non courantes, car ils n'en connaissent aucune. La moitié des labels interrogés déclarent que les femmes artistes représentent plus de 40% de leurs 10 premiers artistes, alors qu'elles ne représentent que 25% ou moins de l'ensemble du catalogue des labels. Latifa la marraine de cette manifestation a déclaré: «Les femmes artistes arabes continuent à lutter contre les stéréotypes et autres barrières dans la poursuite de leurs passions musicales, et les recherches de Spotify le confirment. Mon parcours ne s'est pas déroulé sans difficultés et, bien que j'aie une carrière réussie, beaucoup d'autres attendent encore la bonne occasion de briller. Avec Sawtik, les femmes artistes disposent d'une puissante plateforme pour mettre en valeur leur talent et entrer en contact avec un public qui aimera leur musique dans tous les genres. Je suis ravie d'apporter mon soutien à ces artistes et de les aider à voir leur carrière prendre un véritable essor». (In Rolling Stone).