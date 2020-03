A l'occasion de la Journée internationale de la femme, la cinémathèque algérienne et plus particulièrement la salle du musée du cinéma à Alger, a préparé un programme très riche dédié aux femmes au cinéma. Elle projettera des films réalisés par des cinéastes algériennes, mais aussi des films réalisés sur la femme. La cinémathèque a mis en avant l'affiche de l'événement, l'image de Assia Djebar, la première cinéaste algérienne, en présentant son premier film «Nouba des femmes du mont Chenoua» version numérisée. La cinémathèque d'Alger diffusera également le documentaire de la réalisatrice montante algérienne Mounia Meddour «Cinéma algérien, un nouveau souffle» mais aussi le premier documentaire consacré aux jeunes filles algériennes «Elles» réalisé par Ahmed Lallem en 1966, où il avait interviewé des jeunes lycéennes sur l'avenir de l'Algérie juste après l'indépendance. Un documentaire rare d'une grande importance historique qui a été numérisé par la Centre algérien de la cinématographie, pour cette circonstance. Voici le programme de la semaine des films de la femme au cinéma, organisée par la cinémathèque d'Alger du 1er au 8 mars.

l Mercredi 4 mars «cinéma de femmes dans le monde»

13h00: «A cinq heures de l'après-midi» de Samira Makhlabaf (IRAN) 1h45

15h00: «Et maintenant on va où?» de Nadine Labaki (Liban) 1h52

17h00: «La cinquième corde» de Selma Bergag (Maroc) 1h38

l Jeudi 5 mars «Les films de réalisateurs sur les femmes»

13h00: «4 mois, 3 semaines et deux jours» de Christian Mungiu (Roumanie) (Oscar 2007)

15h00: «La citadelle» de Mohamed Chouikh (Alg)

17h00: «Couleur pourpre» de Steven Spielberg (USA) 1h48

l Samedi 7 mars Programme organisé par le réseau Wassila à l'occasion de la Journée internationale de la femme de 14h00 à 17h00

Slam 1 Ludmilla

Clip sur le harcèlement et Hommage à Nabila Djahnine produit par le «Carré»

2e slam Dihya

Diaporama de photos de femmes durant le hirak

3e slam Lyna

Film «Essitar» de Kahina ZinaDébat