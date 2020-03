A l'occasion de la Journée internationale de la femme, la cinémathèque algérienne et plus particulièrement la salle du musée du cinéma à Alger, a préparé un programme très riche dédié aux femmes au cinéma. Elle projettera des films réalisés par des cinéastes algériennes, mais aussi des films réalisés sur la femme. La cinémathèque a mis en avant l'affiche de l'événement, l'image de Assia Djebar, la première cinéaste algérienne, en présentant son premier film «Nouba des femmes du mont Chenoua» version numérisée. La cinémathèque d'Alger diffusera également le documentaire de la réalisatrice montante algérienne Mounia Meddour «Cinéma algérien, un nouveau souffle» mais aussi le premier documentaire consacré aux jeunes filles algériennes «Elles» réalisé par Ahmed Lallem en 1966, où il avait interviewé de jeunes lycéennes sur l'avenir de l'Algérie juste après l'indépendance. Un documentaire rare d'une grande importance historique qui a été numérisé par le Centre algérien de la cinématographie, pour cette circonstance. Voici le programme de la semaine des films de la femme au cinéma, organisée par la cinémathèque d'Alger du 1er au 8 mars.

l Dimanche 8 mars

13h00: Quatre courts- métrages de cinéastes algérienne (Mounia Meddour, Yasmine Chouikh et Fatma Zohra Zaâmoum)

15h00: «Nouba des femmes du mont Chenoua» de Assia Djebar (version numérisée)

16h00: «Femmes d'Alger» de Kamel Dehane (version numérisée)

Evénement: la femme algérienne face à la caméra, avec la diffusion d'un documentaire inédit: «Elles» de Ahmed Lalam (version numérisée) suivi «Elles 30 ans après», d'Ahmed Lalem

Suivi d'un débat en présence de femmes cinéastes algériennes.

Pour toute information, appelez le responsable de la programmation de la cinémathèque d'Alger au

021 73 82 68, la direction au 021 73 75 50 ou par message sur la page Facebook de la cinémathèque d'Alger