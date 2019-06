«Nous partageons la même Terre et nous respirons le même oxygène. Nous sommes l’humanité.

Mais l’humanité est scindée en deux...» ainsi se fait lecture de la pièce chorégraphique «J’écris ton nom…» d’après la célèbre danseuse et chorégraphe Samar Bendaoud.

En effet, après le franc asuccès qu’a enregistré sa nouvelle pièce jeudi dernier au Théâtre national algérien, c’est au tour de la salle Ibn Zeydoun de l’office Riadh El Feth d’accueillir le spectacle de danse le 29 juin 2019 à la salle Ibn Zeydoun.

Un spectacle signé par la compagnie de danse Antonna composée des danseurs (es) Tinhinane Ouar, Hanane Benguernane, Wissem Bouderies, Mahfoud Lekhal et Katia Hadj Messaoud.

La pièce sera présentée à partir de 19h, soyez au rendez-vous.