Une nouvelle pièce théâtrale pour enfants intitulée «El Jaoula» (La tournée) est en montage à fait savoir, samedi, le président de l’association culturelle locale El Amel. «Il s’agit d’une nouvelle production de l’association soutenue par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda)», a précisé Mohamed Mihoubi, également auteur et metteur en scène du spectacle. «L’histoire a pour cadre les coulisses de la préparation d’un numéro devant être animé par trois clowns de générations différentes, à savoir un nouveau, un ancien et leur aîné partant en retraite», a confié Mihoubi. La première représentation d’El Jaoula sera donnée début octobre prochain par de jeunes comédiens issus des dernières promotions de l’école de formation de l’association El Amel, a-t-il indiqué. La nouvelle création intervient dans le sillage de productions qui ont connu un franc succès auprès des enfants, à l’instar de «Tahouissa bel karroussa» (balade en carrosse). L’association El Amel avait célébré le 22 août dernier la sortie de la 24ème promotion de jeunes amateurs ayant accompli leur initiation aux techniques théâtrales. Son rôle a été, à ce titre, consolidé par le lancement d’un cycle d’ateliers thématiques dédiés à l’interprétation, à l’improvisation et à la diction et ce, en partenariat avec des troupes à vocation similaire activant dans différentes villes du pays. La première session des échanges culturels a été animée ce week-end à Oran en collaboration avec le Mouvement théâtral de Koléa (MTK), a-t-on signalé.