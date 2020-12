L'Institut européen de la Méditerranée (L'IEMed) vient de lancer son appel à candidatures pour huit stages rémunérés (janvier-décembre 2021) pour des jeunes ayant un diplôme d'études supérieures dans les domaines suivants: Égalité de genre; Politiques euro-méditerranéennes et EuroMeSCo; Ressources, enquête et annuaire Euromed; Monde arabe et méditerranéen; Politiques régionales méditerranéennes et développement humain; Culture et société civile; Site Web, réseaux sociaux et communication; Appui institutionnel et relations euro-méditerranéennes. Si les sujets liés aux questions de genre sont l'une de vos préoccupations et vous souhaitez explorer le monde associatif et les dynamiques multi-acteurs, n'hésitez pas à présenter votre candidature! Les candidat.e.s qui parlent anglais et/ou français et qui possèdent de bonnes capacités de communication et de rédaction sont particulièrement encouragé.e.s à postuler. La personne sélectionnée aura l'occasion de collaborer avec la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée dont le siège est à l'IEMed. Les bourses de stage ont pour but de compléter la formation universitaire des personnes sélectionnées en améliorant leurs compétences théoriques et pratiques et leur niveau de formation professionnelle. Pour ce faire, elles sont intégrées aux équipes de travail de l'IEMed pour participer aux projets de l'Institut. L'appel est ouvert aux candidat.e.s âgé.e.s de moins de 30 ans le jour de la publication de cet appel et ayant la nationalité d'un des 43 États de la région euro-méditerranéenne. La date limite pour présenter votre candidature est fixée au 4 décembre 2020 (14h30 CET). Pour toute question, il vous suffit de vous adresser à [email protected]