Sylvester Stallone va rejoindre l'équipe de super-vilains de DC Comics, The Suicide Squad, la suite de Suicide Squad sorti en 2016. Il y a eu la franchise Rocky Balboa. Puis, celle de John Rambo. Il y aura désormais celle de DC Comics. Sylvester Stallone va rejoindre l'équipe de super-vilains de The Suicide Squad, la suite de Suicide Squad sorti en 2016.

La nouvelle a été annoncée sur Instagram ce samedi par le réalisateur James Gunn. «C'est toujours un plaisir de travailler avec mon ami Sylvester Stallone et notre travail aujourd'hui sur The Suicide Squad ne faisait pas exception», écrit le cinéaste en légende d'une photo de lui-même et de la vedette de cinéma. «Bien qu'il soit une star de cinéma iconique, la plupart des gens n'ont toujours pas la moindre idée de l'incroyable acteur qu'il est», poursuit-il. Il rejoindra au casting Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, Viola Davis, Pete Davidson, Nathan Fillion, Alice Braga et bien d'autres. Aucune information n'a été communiquée concernant son rôle. D'après des rumeurs, il pourrait prêter sa voix à la terreur des mers, King Shark.