Il est bon de rappeler que la galerie Ifryu Design, sise au Télemly organise à partir de jeudi 5 novembre, à partir de 17h, le vernissage de l'artiste peintre Sadaoui Karim, dit Ghost'n. Ce dernier est né en 1990 à Bouzeguene, région montagneuse de Tizi Ouzou. Il a fréquenté la faculté d'économie à l'université Mouloud Mameri, ensuite la faculté des sciences techniques où il a obtenu un diplôme en électrotechnique. En 2014 il publie un recueil de poésie sous le nom de «Le fou, cupidon et l'étudiante»; dans la même année, il décide de rejoindre l'école des beaux-arts d'Azazga, où il obtient son diplôme 4 ans plus tard. D'inspiration surréaliste et fantastique, ses oeuvres s' imprègnent de symboles et d'objets qui sont souvent liés à la psyché humaine. L'être humain est souvent mis au centre de ses peintures; un humain transfiguré et remanié, au milieu de compositions ésotériques qui interpellent des sortes de psychoses et d'horreurs intemporelles qui se confondent avec les fragments constants de la nature. Ses peintures, qui témoignent d'un grand effort technique et d'un sens aigu du détail, veulent embrasser un post-surréalisme obscur et coloré, confus dans la conception et précis dans la représentation.