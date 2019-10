Le film Synapse du réalisateur Noureddine Zerrouki prendra part à la 14e édition du Festival international du court métrage à Noukachott (Mauritanie), a-t-on appris du réalisateur. Zerrouki, natif de la wilaya de Tiaret, a indiqué que son court métrage muet a été retenu dans la liste des films en compétition pour le Prix du festival de Nouakchott prévu du 23 au 27 octobre en cours. Produite par l’association Cinéma-jeunes de Tiaret en 2018 avec 34 comédiens pour la première fois dont le héros du film, Abdelali Ayadi, cette oeuvre aborde des phénomènes et des comportements où la communication est absente empêchant la compréhension. La scène se déroule dans une région lointaine. Le film Synapse, qui a été présenté en avant-première en décembre 2018 à la Maison de la culture Ali Maâchi de Tiaret est en lice pour le prix du Festival international du court métrage de Nouakchott tout comme deux autres œuvres algériennes : Je confierai tout à Allah de Mohamed Benabdallah et Kayen wala makanch de Abdellah Ghada, aux côtés de films Notre Aïd El Adha du Sénégal, La terre des rêves, Le chant de cigogne, Le chemin des vers du Maroc, Le cadeau de Libye, Joyeux anniversaire de l’Irak, Le revenant du Mali, Fluvial et marin de Syrie, Couteau et fourchette et Mataâlach ala el hadjeb (Elle ne dépasse par les sourcils» d’Egypte, Mariage au chardon de Tunisie et La plante de la mort du Niger. L’artiste algérienne Malika Belbay sera l’invitée d’honneur du festival, selon le site de l’événement qui prévoit plusieurs ateliers liés au cinéma. Le film Synapse avait déjà participé au 8e Festival du film maghrébin à Oujda (Maroc) en juin dernier.