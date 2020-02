Le film muet en mime « Synapse » prendra part au Festival cinématographique de Louxor (Egypte) prévu du 6 au 12 mars prochain, a annoncé son réalisateur, Noureddine Zerrouki. Cette œuvre produite par la fondation Ciné jeunes sera en lice avec d’autres films dans ce festival qui comprend des concours internationaux du long métrage et du film africain et d’autres, a-t-il indiqué. Ce film traite de comportements de passagers d’un bus résultant d’un manque de communication entre eux, ce qui conduit à des préjugés des uns et des autres, a résumé le réalisateur, qui souhaite décrocher un prix au Festival du film cinématographique de Louxor. Pour rappel, le film « Synapse » a remporté le Prix international du Festival de Nouakchott (Mauritanie) en novembre dernier. La fondation Ciné jeunes de Tiaret s’attelle à concrétiser un nombre de projets dont ceux d’un documentaire sur l’histoire de Tiaret, un film intitulé « Pas encore », et un film « Réaction » lancé en production dernièrement. Ces projets s’ajoutent aux autres œuvres cinématographiques et documentaires réalisés, notamment les documentaires « Sous le ciel d’Algérie » qui aborde le parcours de l’artiste chahid Ali Maâchi, celui sur le martyr « Adda Hamdani » et d’autres intitulés «La marche du peuple» et « Les autres ».