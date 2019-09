Tout est fin prêt pour accueillir la deuxième édition du festival annuel culturel «l’été en poésie et en musique» qui se déroulera au village Taddart Oufella (Larbâa Nath Irathen) à partir de jeudi prochain. C’est ce que nous a confié, hier, Malek Amirouche, organisateur principal de cet événement et responsable de «Emev-com».

De nombreux écrivains, poètes et hommes de culture ont été invités et ont confirmé leur participation à cet événement dont le but principal est d’encourager l’émergence culturelle dans les régions reculées et montagneuses.

Parmi les écrivains qui honoreront de leur présence cet événement culturel, on peut citer l’historien Younès Adli, l’auteur Ramdane Lashab, le dramaturge Omar Fetmouche, le linguiste Abdennour Abdesselam, le chanteur Belaid Tagrawla, le romancier Hocine Helouane… Au programme de cette manifestation culturelle, Younès Adli animera une conférence sur le 70ème anniversaire de la crise dite berbériste de 1949 alors que Ramdane Lashab abordera le thème des chants de guerre des femmes kabyles. Pour sa part, Omar Fetmouche évoquera l’apport de la chanson engagée au théâtre avec notamment les cas de Kateb Yacine et Abdelkader Alloula. En outre, Abdesselam Abdenour décortiquera la poésie et la chanson Kabyles en tant que vecteurs de la revendication amazighe. L’artiste Belaïd Tagrawla, interprète de la célèbre chanson «Fadhma N’soumer», animera une communication sur le thème de la chanson kabyle dans les supports audio-vidéo.

Par ailleurs, Malek Amirouche nous a confié qu’une table-ronde est prévue et elle se focalisera sur le thème du rôle de la chanson et de la poésie engagées dans le combat démocratique. Cette rencontre sera animée par Karim Abranis, Belaïd Tagrawla, Debza, Malik Kazeoui et Ferroudja Saïdani.

La place de la poésie dans l’expression populaire algérienne sera le thème de la seconde table ronde prévue, dans le même sillage, et elle sera animée par les écrivains : Hacène Helouane, Djamel Laceb, Abderrahmane Djelfaoui, Keltoum Deffous et Saïd Abdelli.

Le volet poétique comprend plusieurs récitals avec la participation des poètes Rachid Rezagui, Faïza Acitani, Saïd Abdelli, Idir Bellali…

Le chant sera au menu avec la participation de nombreux artistes, apprend-on en outre.

Enfin, le festival prévoit un volet dédié au livre et à la littérature amazighes avec la participation des romanciers en tamazight : Hamid Bilek, Karim Missoum, Chabha Ben Gana, Djamel Laceb, etc. qui y dédicaceront leurs livres. A cette occasion, un hommage sera rendu au regretté artiste Moh Hennad décédé cette année.

«A travers la tenue de cette nouvelle édition, nous signons notre volonté d’inscrire le festival dans la durée afin de fidéliser le public qui en a soif, faire la promotion de la belle poésie et la musique raffinée.

Ceci permettra aux artistes, notamment les poètes, chanteurs et musiciens de retrouver un espace d’expression pérenne et rencontrer leurs admirateurs», souligne Malek Amirouche qui précise que le festival «l’été en poésie et en musique» sera encore une occasion pour réunir toutes les générations d’artistes afin de maintenir des passerelles et permettre les échanges et les collaborations. «Ce qui aboutira à la naissance de nouveaux projets», conclut notre interlocuteur.