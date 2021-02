«Si cela peut aider à ouvrir le choix des offres à des acteurs d'origines différentes, ce sera formidable» dixit l'acteur français d'origine algérienne Tahar Rahim. Ce dernier, à son grand bonheur, vient d'être nommé aux Golden Globes dans la catégorie «meilleur acteur dans un film dramatique» pour son rôle dans le film «Désigné coupable» («The Mauritanian»), dans lequel il incarne un détenu mauritanien accusé à tort de terrorisme et envoyé à Guantanamo. Il est en compétition, notamment face à Riz Ahmed, Anthony Hopkind ou encore Chadwick Boseman, de Black Panther, mort d'un cancer l'été dernier. Une des nominations surprises pour les Golden Globes du meilleur acteur qui sera décerné le 28 février prochain à Hollywood. Tahar Rahim est le seul acteur non britannique ou américain de la catégorie, fait savoir Euro News. «Waw! Je suis hyper-excité, rempli d'émotion! C'est un grand jour!» dira ainsi l'acteur suite à cette bonne nouvelle.

Un Mauritanien injustement incarcéré

L'histoire de «Désigné coupable» est inspirée des mémoires de Mohamedou Ould Salahi, qui a passé plus de 14 ans sans aucune inculpation dans la prison américaine. Tahar Rahim est la révélation de ce film basé sur l'histoire vraie donc de ce Mauritanien emprisonné, sans preuves, pendant des années à Guantanamo. «Un film profondément politique qui interroge les fondements de la justice américaine depuis vingt ans» ajoute Euro News.

Le film compte un casting impressionnant à l'image, notamment de la célèbre Jody Foster.

Révélé par Jacques Audiard, dans Un prophète, film qui se passait lui aussi en prison, Tahar Rahim a presque 40 ans et sur le point de conquérir Hollywood comme en témoigne sa récente nomination aux Golden Globes pour Désigné coupable. Un prophète avait remporté à l'époque le Grand Prix du jury au festival de Cannes. Désigné coupable vendu sur tout le territoire européen, sortira bientôt.

Bonheur et enthousiasme

À noter que l'épouse de Tahar Rahim qui n'est autre que la comédienne, Leila Bekhti, elle aussi d'origine algérienne, s'est empressée de pousser un cri de joie en guise de fierté à l'adresse de son mari sur les réseaux sociaux. Sur Instagram elle a partagé un cliché de Tahar Rahim enfant, accompagné de la légende: «Toujours croire en ses rêves».

Les commentaires se sont enchaînés sous la publication, dont celui de l'actrice Marion Cotillard qui écrit: «Je suis hystéro». Omar Sy, actuellement à l'affiche de la série Netflix

«Lupin» avec entre autres Shyrine Boutella, renchérit:

«Toujours... et avancer, no matter what». Des mots partagés par Marina Foïs, Jonathan Cohens, Noémie Lenoir, Ana Girardo ou encore Stefi Celma. C'est aussi un peu une fierté algérienne puisque sur facebook le journaliste Said Labidi ecrit: «Mohamed Rahim Strasbourg tu peux être fier de ton petit frère. Kamel Salhi Ali Mouhoub et nous tous qui l'avons vu grandir, éprouvons une grande fierté.».

Beaucoup d'Algériens se sont d'ailleurs empressés de poster la nouvelle de la nomination de Tahar Rahim aux Golden Globes.

Une chance pour les acteurs de la diversité

Sur le site d'Allo Ciné, Tahar Rahim confie encore: «Ça fait longtemps que je n'avais pas sauté de joie comme ça (rires). J'étais très très heureux. J'étais en train de me préparer car nous étions en presse, et mon ami est arrivé en courant en me disant «t'es dans la liste!» (rires). On a sauté en l'air, on s'est pris dans les bras. Un joli moment quoi» et d'ajouter: «J'ai directement appelé Mohamedou, tout simplement. Il était tellement heureux. Plus heureux pour moi que je ne le suis pour moi-même, c'est vous dire la gentillesse de cet homme.

Je regrette juste de ne pas pouvoir l'avoir en face de moi pour le prendre dans mes bras. Maintenant ce qui est fou et admirable avec lui, c'est que c'est évidemment super de pouvoir braquer la lumière sur son histoire et sur lui-même, mais ce qui l'importe le plus, c'est que les gens réalisent que d'autres personnes vivent encore cela actuellement. Et que le film est important pour ça, pour essayer de faire bouger les choses».

À propos des nominés, Tahar Rahim souligne: «Cette liste est aussi remplie de diversité, c'est un bon signe.

J'espère que cela donne espoir aux jeunes acteurs. C'est aussi un moyen de reconnaître des acteurs internationaux car il est anglais.».

À noter enfin que la cérémonie des Golden Globes aura lieu dans la nuit du 28 février au 1er mars, et «Désigné coupable» doit pour le moment sortir en France le 7 avril.

Né en France, Tahar Rahim est issu d'une famille modeste algérienne, originaire d'Oran (son père y était professeur, avant de devenir ouvrier en France. Il a fait depuis, du chemin puisque le garçon qu'il est a su se frayer une bonne voie dans les productions cinématographiques internationales.