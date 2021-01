Cette année, le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) a jeté son dévolu sur la wilaya de Batna pour l'accueil des festivités nationales et officielles de la fête du jour de l'An berbère Yennayer 2971-2021. Dans un communiqué rendu public par le HCA, il est précisé que sur proposition du Haut Commissariat à l'amazighité, «la wilaya de Batna accueillera du 9 au 13 Janvier 2021, les festivités nationales et officielles de Amenzu n Yennayer 2971-2021».

Le coup d'envoi de ces festivités sera donné à partir des communes de Menaâ et de Bouzerina, pour s'étendre aux autres communes de la wilaya et tout le territoire national. Dans ce sillage, le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité a effectué une visite de travail dans la wilaya de Batna pour faire l'état des lieux sur la prise en charge de la généralisation graduelle de tamazight au niveau local.

La visite en question a été entamée par une rencontre avec Toufik Mezhoud, wali de Batna, en présence des directeurs de l'éducation et de la culture et recteur de l'Université Hadj Lakhdar1. À l'issue de cette rencontre, précise-t-on, le secrétaire général du HCA a détaillé les contours des programmes proposés pour les festivités de Yennayer 2971-2021.

Une délégation du Haut Commissariat à l'amazighité a effectué une autre visite aux communes de Menâa et de Bouzrina pour superviser les espaces qui accueilleront les différentes manifestations inscrites au programme de Yennayer. Par ailleurs, de nombreuses autres wilayas du pays seront au rendez-vous pour célébrer la journée de la fête de Yennayer. C'est le cas de Djelfa.

Diverses activités au programme

Des activités sont programmées à la bibliothèque principale de lecture publique «Djamel Eddine Bensaâd».

Une conférence y sera animée par l'écrivain Dif Mohamed Seghir sur le thème du patrimoine populaire en Algérie, une autre communication sera animée par le docteur Ahmed Missaoui ainsi que par Ali Kouidri, etc.

La tenue de ces conférences sera accompagnée par des expositions de livres et de documents ainsi que d'objets traditionnels.

Des festivités en ligne

Ces festivités seront diffusées sur la page Facebook de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Djelfa.

La wilaya de Tizi Ouzou reste aussi fidèle et très attachée à cet événement historique et symbolique puisqu'en plus du chef-lieu de wilaya, plusieurs localités célébreront Yennayer, a-t-on appris.

La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a concocté à cet effet un programme d'animation qui s'étalera du 10 au 13 janvier 2021. Ce programme est destiné pour des enregistrements en vue de leur diffusion sur les plateformes numériques, a indiqué la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou.

En outre, et dans le même sillage, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou lance un concours du meilleur documentaire et reportage sur la célébration de Yennayer. Ce concours est organisé par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec le Festival culturel national du film amazigh (Fcnafa).

Il vise à encourager la promotion, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel. Pour sa part, le théâtre régional «Kateb Yacine» de Tizi Ouzou a tracé un programme spécial-Yennayer qui s'étalera jusqu'au 17 janvier, a-t-on appris.

Il s'agit de la présentation de plusieurs pièces théâtrales en langue amazighe.