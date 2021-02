Hier, vendredi 26 février 2021, 32 ans sont passés depuis le décès de l'écrivain Mouloud Mammeri, dans un accident de la circulation survenu dans la wilaya de Ain Defla, sur le chemin du retour de l'écrivain qui venait d'animer sa toute dernière conférence dans le cadre d'un colloque international, sur l'oralité africaine, organisé au Maroc.

Les festivités commémoratives du 32ème anniversaire de la mort de l'écrivain-chercheur Mouloud Mammeri ont démarré, hier, de manière officielle, dans sa région natale, Ath Yanni, en présence d'une foule nombreuse, des autorités locales, des élus et des responsables locaux du secteur de la culture.

Le programme des activités commémoratives qu'abrite la région d'Ath Yanni a donc commencé hier, et il s'achèvera demain, dimanche, avec la tenue d'une cérémonie de recueillement sur la tombe de Mouloud Mammeri au cimetière du village Taourirt Mimoun qui a vu naître l'auteur des mythiques romans «L'Opium et le bâton» et «Le sommeil du juste» et des livres de poésie «Poèmes kabyles anciens», «Les poèmes de Si Mohand» et «Cheikh Mohand a dit», entre autres.

Le programme commémoratif, qui s'étale sur trois journées à Ath Yanni, s'ajoute à celui qui est également en cours au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri du chef-lieu de wilaya, à l'instigation de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit d'un programme riche et varié visant à revisiter l'oeuvre diversifiée de Mouloud Mammeri, mais ayant pour but aussi de permettre à des auteurs et à des chercheurs de présenter leurs travaux et ouvrages littéraires écrits en langue amazighe.

Les activités initiées par la direction de la culture et des arts ont débuté jeudi et ont permis à de nombreux universitaires de présenter l'oeuvre de Mouloud Mammeri, mais aussi et surtout de rappeler l'apport monumental de Mouloud Mammeri à la promotion de la culture amazighe et à l'enseignement de la langue amazighe. Faut-il rappeler que Mouloud Mammeri a été le tout premier enseignant de langue amazighe dans l'histoire de l'Algérie indépendante.

De nombreuses conférences ont été, à cet effet, animées à la Maison de la culture de Tizi Ouzou, notamment en présence d'universitaires et d'écrivains en langue amazighe comme Said Chemakh, Lynda Hantour, Djamel Laceb, Ali Sayad...

En outre, des expositions sur l'oeuvre de Mouloud Mammeri, présentant ses livres et son parcours dans le domaine de la recherche linguistique amazighe ont été organisées un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou, non seulement à la Maison de la culture, mais aussi au Centre culturel d'Azazga, à la bibliothèque principale de lecture publique du chef-lieu de wilaya ainsi qu'au centre culturel du chef-lieu communal d'Ath Yanni.