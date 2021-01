Arnold Schwarzenegger s'est rendu au Dodger Stadium de Los Angeles où il a reçu sa première injection de vaccin contre le Covid-19. Tranquillement installé dans sa voiture, il a tendu son avant-bras à l'infirmière, comme on peut le voir sur la vidéo qu'il a postée sur ses réseaux sociaux. Masqué, afin de respecter les gestes barrières, il a même repris une célèbre phrase de son personnage culte de Terminator pour convaincre le plus grand nombre de faire de même. «Viens avec moi si tu veux vivre», lance-t-il à la caméra. Mais ce n'est pas le seul message qu'il a voulu partager avec son public. L'ancien gouverneur de Californie s'est également adressé à ceux qui ne font plus confiance aux experts. «Je dis toujours qu'il faut connaître ses forces et écouter les experts. Si vous voulez apprendre comment améliorer votre masse musculaire, écoutez-moi, parce que j'ai passé ma vie à étudier comment atteindre le pic parfait et j'ai été élu meilleur bodybuilder de tous les temps. Chacun a ses spécialités. Le docteur Fauci et tous les virologues et épidémiologistes et médecins ont étudié les maladies et les vaccins toute leur vie, donc je les écoute et je vous encourage à faire de même. Personne ne va apprendre plus qu'avec eux en regardant des vidéos pendant quelques heures. C'est simple: si votre maison est en feu, vous n'allez pas sur YouTube, vous appelez les pompiers. Si vous avez une crise cardiaque, vous n'allez pas vérifier sur un groupe Facebook, vous appelez une ambulance. (...) Dans ce cas-ci, tous les experts dans le monde vous disent que le vaccin est sûr et certaines personnes sur Facebook disent que ça ne l'est pas», écrit-il. La star demande au public de ne pas se laisser avoir par la désinformation et il a une astuce pour s'en rendre compte. «Je pense que si le cercle des gens en qui vous avez confiance se restreint autour de vous et que vous vous trouvez de plus en plus isolé, c'est un signe que vous êtes tombé dans la désinformation», ajoute-t-il. Le Terminator finit avec une mise en garde de bon sens: «Certains disent que c'est de la faiblesse d'écouter les experts. C'est faux. Il faut de la force pour admettre que vous ne savez pas tout. La faiblesse est de croire que vous n'avez pas besoin des conseils des experts et d'écouter uniquement des sources qui vous confortent dans ce que vous voulez croire», écrit-il.