La coopérative El Halka pour la culture et les arts de Sidi Belabbès a annoncé sur sa page Facebook l'ouverture des inscriptions pour participer à la première édition des Journées nationales Tessala du cinéma d'auteur, prévues du 18 au 22 mars prochain.

La Coopérative a fixé la date du 15 février prochain comme date butoir pour la réception des inscriptions de participation à cette manifestation cinématographique organisée sous le haut patronage du ministère de la Culture et des Arts et sous la supervision du secteur culturel de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

À noter que l'événement est ouvert à tous les producteurs amateurs, organismes et courts-métrages, indique la même source, précisant que le film produit ne devra pas dépasser 30 minutes.

La commission de sélection des films participants à ces Journées est composée d'experts en cinéma et ses décisions sont irrévocables, lit-on sur la page de la Coopérative.

De surcroît, des récompenses pécuniaires seront remises aux trois premières oeuvres qui seront également projetées devant le public en présence des producteurs.