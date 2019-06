L’artiste plasticien Hamza Bounoua dont l’œuvre The blue peace estimé à 8000$/10000$, vient d’être vendue à 24000 dollars lors des enchères de Christie’s qu’organise le ministère de la Culture en Arabie saoudite. L’objectif de la vente, nous a-t-on indiqué, est de financer un nouveau musée dans la zone de Jeddah Al Balad, officiellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi qu’une fondation à but non lucratif proposant une aide dédiée aux enfants, ayant des besoins éducatifs spéciaux. la vente a porté sur 40 artistes internationaux. Le total des ventes a été estimé à (1,3 million$)