L’éternel ex-de la célébrissime top model, d’origine palestinienne, Bella Haddid, le tombeur de ses dames alias le chanteur The Weeknd a fait un don de 300 000 dollars (environ 252 000 euros) aux victimes des explosions survenues à Beyrouth le 4 août dernier, rapportent plusieurs médias américains.

Sur Instagram, son ma-nager Wassim « Sal » Slaiby, qui est originaire du Liban, a salué fortment son geste en declarant : « Je suis si honoré de travailler avec des artistes qui se soucient autant du monde, et actuellement, de nos frères et sœurs du Liban qui souffrent et ont besoin de notre aide collective. Je tiens à remercier The Weeknd pour son don classe et généreux de 300 000 dollars à la campagne d’Aide internationale pour le Liban ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Abel Tesfaye, (le véritable nom de la star québécoise) enchaîne ce genre d’action de générosité.

En effet, The Weeknd avait annoncé début juin, donner 200 000 dollars à l’organisation Black Lives Matter Global Network, 200 000 à une campagne de soutien à Colin Kaepernick (sportif noir à l’origine d’un mouvement de boycott de l’hymne américain), et 100 000 à National Bail Out.