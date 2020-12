Après cet épisode, plus personne ne voudra mettre Tom Cruise en colère. L'acteur n'a pas supporté de voir certains membres de l'équipe de Mission: Impossible 7 ne pas respecter le protocole sanitaire dans lequel il s'est personnellement impliqué. Il s'est emporté vertement contre eux. Dans un enregistrement audio, publié par le journal The Sun et confirmé par Variety, on entend à quel point l'acteur de Jerry Maguire est énervé. «Tout le monde regarde ce qu'on fait. Ils sont de retour à Hollywood et font des films en ce moment grâce à nous, parce qu'ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les studios chaque soir, avec les compagnies d'assurances, les producteurs, et ils nous regardent et se servent de nous pour faire leurs films. Je ne veux plus jamais revoir ça. Je ne veux plus jamais le revoir. Et si vous ne le faites pas, vous êtes virés, et si je te revois le faire, toi aussi tu es putain de viré!», leur lance-t-il en hurlant par intermittence. «C'est clair? Vous comprenez ce que je veux? Vous comprenez la responsabilité que j'ai? Je vais m'adresser à ta raison, mais si tu ne peux pas être raisonnable et que je ne peux pas faire appel à ta logique, tu es viré. C'est tout (...) Vous pourrez le dire aux gens qui perdent leur maison parce que l'industrie est au point mort. Ça ne va pas leur mettre de la nourriture sur la table ou payer les études de leurs enfants. C'est avec ça que je m'endors chaque soir, le futur de l'industrie», a ajouté l'acteur. Pourquoi Tom Cruise s'est-il mis dans cet état? Les membres de l'équipe avaient-ils oublié leurs masques ou équipements de protection? Ont-ils ignoré sciemment un test Covid-19 positif? Pas du tout. Ils étaient, d'après le tabloïd britannique, trop proches l'un de l'autre face à un écran d'ordinateur. Le tournage de Mission Impossible 7, qui était un des premiers blockbusters à reprendre son tournage après le début de la pandémie, a été interrompu quand un membre de l'équipe a été testé positif au coronavirus en octobre. Malgré ce nouveau retard, le film est toujours prévu pour une sortie le 19 novembre 2021.