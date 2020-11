Le tournage de la dernière partie du film «Lahbel», réalisé par Mesri Houari, a été entamé mercredi dans le village d'Aïn Roua, au nord de Sétif.

La plupart des scènes de ce téléfilm révolutionnaire, qui raconte les souffrances du peuple algérien dans les domaines de la médecine et de l'enseignement durant l'époque coloniale, ont été tournées dans la commune de Theniet Ennasr, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, tandis que le tournage des dernières séquences aura lieu dans une vieille maison à proximité du village d'Ain Roua (Sétif), baptisée Dar Ghanem, du nom de l'un des chouhada de la région.

À l'affiche de ce téléfilm de 90 minutes, s'illustrent plusieurs nouveaux visages du cinéma et d'autres artistes célèbres tels que Fatima Hlilou, Hamza Feghouli (Ma Messaouda), Oussama Ghedjati et le jeune Khaled Abderrahmane dans le rôle de Laid, a indiqué le directeur de la Société de production, Houssam Eddine Osmani, qui interprète le rôle de l'une des figures héroïques de ce nouveau film.

Le scénario a été rédigé par Abla Belamri, ayant précédemment remporté plusieurs prix, notamment celui d' «ambassadeur de l'humanité» des personnes aux besoins spécifiques, pour le scénario du film égyptien

«Sarkhet ountha'», en 2019 au Caire. Pour rappel, le film «Lahbal», mettant en lumière les traditions et la souffrance des Algériens dans les domaines médical et éducatif, durant les années 1950, débute par une séance de prise de contact entre un cheikh et des apprenants traduisant l'intelligence de ces derniers et les aptitudes de l'enseignant. Le film met également l'accent sur différents aspects, dont le rôle de la mère dans la préser-vation de l'union entre ses enfants, celui de l'infirmière assistant tout le monde, la forte personnalité de Mohamed dans le douar, et autres symboles représentatifs des dechras de l'Algérie durant la période coloniale.