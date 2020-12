Le programme du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi du mois de décembre s'annonce riche et varié avec une série d'activités virtuelles qui sont visibles sur les réseaux sociaux (page facebook et chaîne YouTube). En effet, depuis le 8 et jusqu'au 29 décembre sur sa chaîne YouTube, le TNA diffusera des spectacles récents et d'autres plus anciens, à l'adresse de tous les publics. Un programme pour adultes et un autre pour enfant a été mis en place et s'organise comme suit:

Programme adultes, à 20h

Samedi 12/ Dimanche 13 décembre: Torchaka.

Lundi 14/ Mardi 15 décembre: Slimane Elouk.

Mercredi 16/ Jeudi 17 décembre: Bahidja.

Vendredi 18/ Samedi 19 décembre: Macbett.

Dimanche 20/ Lundi 21 décembre: Ezzawech.

Mardi 22/ Mercredi 23 décembre: Radjine Radjine.

Jeudi 24/ Vendredi 25 décembre: Safia.

Samedi 26/ Dimanche 27 décembre: Al-Mouhakama.

Lundi 28/ Mardi 29 décembre: Hafila tassir.

Programme enfant

Les mardis à 14h, les vendredis et samedis à 11h

Le samedi 12 et le Mardi 15 décembre: Sadiq al-biaâ.

Vendredi 18/ Samedi 19 décembre: Boufertetou oua el ‘assal.

Mardi 22 et Vendredi 25 décembre: Achkor sahibat el mindil.

Samedi 26 et Mardi 29 décembre: Jil al-Internet.

Collaboration TNA/ ambassade d'Espagne

Le Théâtre national algérien et l'ambassade d'Espagne en Algérie collaborent ensemble et organisent deux activités en ligne. La première consiste en une master class et s'est déroulé le mardi 8 décembre, sur la plateforme Zoom. Elle a eu pour thème «La création et le jeu d'acteur: un travail d'autogestion.» Cette master class, destinée aux étudiants de l'Ismas (Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel) a été animée par l'actrice et professeure d'art dramatique, Carolina Quito. Ce séminaire a eu pour objectif de faire découvrir aux participants l'expérience du travail de l'acteur sur scène ou face à la caméra; de générer une rencontre et un échange de visions et de réalités, qui permettront un réseau de connexion entre les participants algériens et de fournir les outils par rapport aux modèles d'autogestion, de formation au cinéma à domicile et de travail d'acteur. La seconde activité intitulée «Les filles de Bernarda» est un projet réalisé à partir de l'oeuvre de Federico García Lorca, «La Maison de Bernarda Alba». Sa réalisation est prévue entre le mois de décembre 2020 et février 2021. L'atelier se fera sous la direction de Mme. Ana Fernández Valbuena, professeure d'art dramatique à la Royale École supérieure d'art dramatique (Resad) et docteure en philologie, et verra la participation de dix actrices espagnoles et algériennes.

Al-Majaliss Al-Iftiradhiya

Le programme «Al-Majaliss al-Iftiradhiya» sont des rencontres hebdomadaires organisées, chaque samedi, par le TNA, coordonnées et animées par le journaliste et auteur Abderrazak Boukebba. Elles mettent le texte théâtral à l'honneur, sur les plans de l'écriture, de la recherche et de la critique, en proposant des lectures de textes (par leurs auteurs/autrices) les matinées de samedi (à 11h), suivies de communications critiques (à 21h).

Au programme:

Samedi 12 décembre: Lecture du texte «Al-Djouê» d'Amjad Mekkaoui; Lecture critique par Samira Bachir Bouidjra.

Samedi 19 décembre: Lecture du texte «Elle et lui» d'Abdelkader Belkeroui; Lecture critique par Rabie Guichi.

Samedi 26 décembre: Lecture du texte «Habret sbaâ» par le conteur Mahi Seddik.

Spectacles du théâtre britannique

Le TNA organise des représentations virtuelles de pièces théâtrales britanniques sur sa chaîne YouTube, et ce, du 2 au 17 décembre 2020.

Au total, huit (08) pièces théâtrales seront diffusées sur la chaîne YouTube du TNA.

Samedi 12/ dimanche 13 décembre: Roald Dahl's the twits (2/3)

Lundi 14/ Mardi 15 décembre: Roald Dahl's the twits (3/3)

Mercredi 16/ jeudi 17 décembre: Full Show Continuity

Chaque spectacle sera visible pendant deux jours, de 18h à 2h.

Résultats du Concours Hakawati

Les lauréats du Concours Hakawati, lancé à l'attention des enfants, entre le

21 juin et le 4 juillet 2020, et qui consistait en la formulation de réponses posées par le conteur Mahi Seddik, à l'issue des lectures qu'il dispensait sur les réseaux sociaux, sont: Brahmi Mohamed Taha (10 ans), Rekkam Rahaf Amina (8 ans), Soualah Aymen (10 ans) et Chorfi Noursine (9 ans).

Ce concours s'inscrit à la fois dans le cadre du programme virtuel mis en place par le TNA, et dans celui de la célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

Il avait pour objectif d'encourager les talents et d'élargir leur imagination créative. Les lauréats recevront leurs prix lors de la première semaine des vacances d'hiver.