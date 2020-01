La première édition du Festival du théâtre et du cinéma «Yennayer’arts», dédiée au cinéaste et réalisateur Chérif Aggoune, décédé récemment, s’est ouverte avant-hier soir à Yakouren, à l’est de Tizi Ouzou, en présence de nombreuses personnalités du monde du cinéma amazigh. Lors de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu au centre culturel de la ville où se déroulera l’ensemble des activités prévues durant cette manifestation qui s’étalera sur 3 jours, un vibrant hommage a été rendu à Aggoune «l’un des piliers du cinéma amazigh».

Son frère, Abdellah, également scénariste, a rappelé, ému, ses débuts dans le cinéma à ses côtés en assurant que c’est grâce à lui qu’il a «pu intégrer et se maintenir» dans ce domaine.

Initialement prévue durant la semaine écoulée, la manifestation a été reportée pour coïncider ave la date de naissance du cinéaste, le 10 janvier 1948, décédé à Paris le mois dernier, ont indiqué les organisateurs. Pour cette première journée, le public aura rendez-vous, à partir de 17h avec la pièce théâtrale «Ana wis sebaâ» (Le 7ème étage) du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou suivie d’une conférence sur «la caractérisation des personnages chez Mohia» présentée par l’animateur de radio, Nouredine Aït Slimane.

Le public cinéphile (re)découvrira à l’occasion de ce festival plusieurs oeuvres cinématographiques amazighes, à l’instar de « La fin des djinns» du cinéaste disparu, du documentaire «à petit pas, le cinéma amazigh» de Youcef Amrane ou encore «Les ramiers blancs» du réalisateur Ali Mouzaoui.

Deux tables rondes, dont l’une sur le parcours passionné de Chérif Aggoune animée, notamment par Ali Mouzaoui, Abdelkrim Tazaroute et son frère Abdellah Aggoune et une autre sur «les conditions de tournage des premiers films de cinéma kabyle», sont, également, au programme de cette manifestation.

Cette rencontre se veut, également, « un espace de formation et d’initiation aux techniques cinématographiques et théâtrales» a indiqué Kedri Souad, présidente de ce festival lors de son allocution d’ouverture. à cet effet, différents ateliers de formation sur, notamment, l’écriture scénariste et dramatique, seront organisés et seront animés par des artistes professionnels.

La clôture de cette manifestation prévue le jour de Yennayer sera, en outre, marquée par la remise d’attestations aux différents participants et un spectacle pour enfants, ont indiqué les organisateurs.