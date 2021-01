Thala Films Production vient d'annoncer que son nouveau projet, un court métrage intitulé « Toute la nuit» de Faycal Hamoum vient d'être sélectionné à la prochaine édition du festival du Clermont-Ferrand, le plus grand festival de court métrage au monde. Au casting de ce film l'on découvre Djalila Kadi Hanifi dans le rôle principal. Elle est entourée dans ce film par les comédiens Abdellah Aggoune et Mina Lachter. L'histoire a pour cadre, Alger by night. Alors que la nuit tombe sur Alger, une femme d'une cinquantaine d'années, apparaît à la sortie d'une gare sombre au centre-ville. Elle marche, en placardant des avis de recherche. Elle plonge, fantomatique, dans l'obscurité de la ville. Commence alors dans les ruelles de la capitale une longue nuit d'errance. En étant sélectionné à ce festival qui se tiendra à partir du 29 janvier au samedi 6 février, Faycal Hamoum et son équipe vient de frapper fort, lui qui possède déjà à son actif un premier long métrage documentaire, notamment «Vote Off», sorti en 2014 et qui avait fait déjà parler de lui lors de sa sortie, plutôt non sortie et cela en raison de sa censure en Algérie car il traitait des élections présidentielles de son pays en lien avec le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika.

Un film interrogatif

Thala Films Production peut aussi se targuer de produire le plus souvent de films de qualité dont le dernier, le long métrage fiction de Amine Sidi Boumedienne, «Abou Leila», qui n'a cessé de voyager et de glaner des prix dans les plus grands et prestigieux festivals de cinéma dans le monde après avoir participé au festival de Cannes en 2019. Programmé au 72e Festival de Cannes, en mai 2019, dans la section «Semaine de la critique», «Abou Leïla» est le premier long métrage de Amine Sidi Boumediene, après ses deux courts métrages, «Demain Alger?» et «El Djazira». Ce film avait également été projeté dans des festivals en Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italie ou encore en Egypte. L'acteur et réalisateur algérien Lyes Salem avait décroché le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film «Abou Leïla», des 30es Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie en 2019. Film qui avait pris des années à être réalisé et dont la sortie en Algérie a été ironie du sort, reportée à une date ultérieure à cause de l'avènement du Covid-19. Une crise sanitaire qui a charrié avec elle l'arrêt des activités culturelles en Algérie depuis mars 2020. Gageons que le film «La Nuit» de Faycal Hamoum connaîtra le même vif succès dans le monde.

Une comédienne qui crève l'écran

Un film qui dévoile tout le talent d'actrice de Djalila Kadi Hanifi, elle-même metteur en scène de théâtre et écrivaine, et qui n'est pas à sa première apparition au cinéma. Un premier rôle dans ce court métrage de Faycal Hamoum qui lui ouvrira, pourquoi pas, la porte à d'autres succès dans le merveilleux monde du 7eme art. Une comédienne qui, d'ores et déjà, crève l'écran.