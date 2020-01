L’auteur du livre « Aux sources du Hirak », Rachid Sidi Boumedine, tente à travers son texte de remonter aux origines du gigantesque et inédit soulèvement du 22 février dernier.

Le livre propose des clés de lecture d’un mouvement puissant et pacifique. Avec un style direct, l’auteur fut contraint d’écrire sous le feu de l’action. Soumis à l’ouragan des évènements ininterrompus, l’ auteur était souvent amené ne pas conclure les faits, mais obligé de suivre au jour le jour. Au fil des manifestations hebdomadaires, l’auteur veut aller plus loin et saisir les tenants et les aboutissants de cet éveil soudain de la société. Armé des matériaux de sociologie, il présente des réflexions mettant en relief les raisons profondes, les enjeux et les objectifs à terme, qui ont fait sortir des millions d’Algériens dans la rue pour réclamer une véritable rupture avec le régime. Agréable et facile à lire, le récit tente de présenter les multiples facettes plus ou moins cachées du Mouvement populaire. Dans un style descriptif, l’auteur tente en observateur avéré de décrypter les questions liées à l’enracinement de la formation de cette société civile, à l’ombre d’un système clientéliste où elle a pris naissance et où elle a développé des mécanismes de résilience et de survie qui lui sont propres.

L’expérience sociologique de l’auteur mise à profit

La mise à profit de son expérience sociologique et ses écrits précédents ont permis à l’auteur de mettre à jour quelques clés de lecture pour comprendre comment et pourquoi le Hirak a pris les formes et la puissance qu’on lui connaît. « On a rarement vu, sinon jamais, dans aucun pays, des manifestations drainant dans la durée des millions, à force d’être des milliers et des centaines de milliers, dans toutes les régions, avec cette discipline, autour de mots d’ordre chaque fois renouvelés », s’est-il émerveillé. Le récit, bien écrit et plein de bonnes idées, ne laisse pas de pistes inachevées.

Le texte donne envie de participer au Hirak

Le livre donne envie de participer aux manifestations du Hirak, de se fondre dans la foule et surtout d’y élucider le mystère de ce mouvement qui a ébahi le monde. L’auteur présente cette action spontanée de revendication populaire qui s’inscrit contre un système politique jugé clientéliste. Par ailleurs, fierté, communion, partage, éblouissement, exemplarité. Les premiers sentiments que nous éprouvons lorsque nous participons aux manifestations du Hirak se télescopent et se bousculent : la joie qui émane des présents, leur enthousiasme et, avec le temps, la perception de cette sérénité qu’on appelle pacifisme. Et puis, petit à petit, ce qui nous est apparu comme une famille, comme des Ouled El Houma, comme « tous les voisins » et collègues, réunis ici par miracle, avec leurs enfants et leurs amis, prend la figure d’un collectif qui déclare, qui affirme. Et c’est toute l’Algérie qui s’exprime, dans toute l’Algérie. Au fil des vendredis, le citoyen cède le pas au sociologue qui veut comprendre, aller plus loin et saisir le pourquoi et le comment de cette société qui s’est unie et réunie sous les mêmes slogans. Et la revendication centrale « Yetnahaou Ga3 » n’est pas un coup de colère. Elle exprime la volonté irréfragable de construire un ordre plus juste.

Plusieurs clés de lecture proposées

Rachid Sidi Boumedine remonte aux sources du Hirak et propose des clés de lecture d’un mouvement puissant et pacifique dont le patriotisme joyeux souligne parfaitement les mécanismes de résilience et de survie d’une société face à un système clientéliste et ses réseaux rentiers. A travers plusieurs réflexions présentées ici, l’auteur met à nu autant les raisons profondes de la revendication que les arcanes dissimulés de ce que le Hirak dénonce comme « le Système », qui use de toutes les ruses et menaces pour survivre, en changeant de façade. Pour rappel, après avoir mené des études scientifiques et travaillé dans le secteur de l’énergie, c’est plutôt l’activité de sociologue que l’écrivain a exercée, soit comme enseignant-chercheur, soit dans le domaine de l’urbanisme et l’aménagement. Il a dirigé, en sus de ses travaux personnels, plusieurs organismes publics d’étude et de recherche. Après une activité de recherche menée au Cread en qualité de directeur de recherches associé, avant sa retraite, il se consacre à la consultation et à l’écriture.