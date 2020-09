L'ambassade d'Espagne en Algérie, les instituts Cervantes d'Alger et d'Oran, en collaboration avec la Fundación Al Fanar para el Conocimiento arabe, la Cátedra del Cómic Fundación SM-universitat de València et le ministère de la Culture et des Arts, organisent un cours en ligne de traduction de la Bande dessinée de l'arabe vers l'espagnol, et ce du 5 octobre au 9 novembre 2020. Cette proposition didactique virtuelle offre une introduction au monde de la bande dessinée, à son utilisation comme outil de rapprochement imaginaire entre les cultures et à la traduction spécialisée de ce type de manifestations culturelles. L'objectif de cette formation est de permettre aux participants aux sessions en ligne de se familiariser avec le langage et les propres codes de la bande dessinée et le roman graphique en général et de celui lié au monde arabe en particulier. Il permet également aux assistants d'acquérir les compétences nécessaires pour traduire des bandes dessinées de l'arabe vers l'espagnol. L'inscription est gratuite et ouverte au public du 5 au 30 septembre 2020. Les personnes intéressées devront envoyer un courrier avec un brève curriculum à: [email protected] Le cours se compose de deux parties indépendantes et complémentaires: un cours théorique général et un cours pratique spécialisé. Pour le module de conférences explicatives, le nombre d'élèves est illimité. En ce qui concerne le module pratique spécialisé pour les traducteurs, le nombre maximum est de 15 étudiants par cours qui seront sélectionnés par un comité conjoint d'institutions et d'experts (institut Cervantes, ambassade d'Espagne, Fundación Al Fanar, Cátedra del Cómic Fundación SMUniversitat de València). Le cours sera dispensé sur la plateforme de la salle virtuelle de l'université de Valence par des professeurs d'université et des spécialistes du monde de la bande dessinée et de la traduction. Un certificat officiel sera délivré par l'université de Valence aux élèves qui auront réussi avec succès ce cours. Le cours théorique s'adresse au public en général et le cours pratique aux étudiants de ELE (Espagnol comme Langue Etrangère. Leur niveau d'espagnol doit être équivalent à B1) et aux hispanistes, divers diplômes (art, philologies intégrées, etc.).

Le programme de la formation serait le suivant:

cours théorique général:

Chaque session aura une durée de 60 minutes approximativement.

- Session 1 (théorique): introduction au monde de la bande dessinée.

- Session 2 (théorique): la bande dessinée comme outil pour travailler des imaginaires collectifs et rompre avec les stéréotypes.

- Session 3 (théorique): particularités de la traduction de la bande dessinée et du roman graphique.

- Session 4 (colloque en ligne): débat sur la relation entre la bande dessinée en Espagne et le Monde arabe.

Cours pratique spécialisé:

- session 5 (pratique): traduction en mouvement I.

- Session 6 (pratique): traduction en mouvement II.

- exercice pratique: projet de traduction orienté. Chaque étudiant devra soumettre un projet professionnel de traduction de bande dessinée de l'arabe vers l'espagnol comme s'il devait être présenté à un éditeur pour son éventuelle traduction.

Le meilleur projet sera supervisé aussi bien dans son volet linguistique et mis en page (10 pages) que dans sa partie contact avec d'éventuels magazines de bandes dessinées en Espagne où il pourrait être publié. Il sera procédé également à la diffusion sur le site Web de Al Fanar, les réseaux de diffusion scientifique de l'université de Murcie, les instituts Cervantes et la Cátedra del Cómic Fundación SM-universitat de València.