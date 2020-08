Trois nouvelles pièces théâtrales, produites par des associations locales, seront programmées à Oran, au mois de septembre prochain, a fait savoir la direction locale de la culture de la wilaya. Il s'agit de productions, montées durant l'année en cours et financées par le ministère de la Culture et des Arts. Elles seront présentées au mois de septembre prochain, a indiqué, le chef du service des activités culturelles, Mohamed Khemaïssi. La première oeuvre est «Ouardia», de Mohamed Houidek et produite par l'association culturelle «Espace Jeunes». «Les cinq premières représentations devant le public seront gratuites», a précisé le même responsable. La deuxième oeuvre est intitulée «Salah» et produite par la coopérative «Cinquantenaire» alors que la troisième création, «Araba wa Hikaya», a été écrite et mise en scène par Mohamed Mihoubi, de l'association culturelle «El-Amal» selon le même responsable. «La direction de la culture d'Oran accompagne ces projets en vue de les présenter devant le public», a précisé Mohamed Khemaïssi, ajoutant que le projet «Boulboul Wahrane» visant la découverte de jeunes talents dans l'Inchad sera présenté lors de la célébration du Mawlid Ennabaoui. Le projet est initié par l'association «El Jill» et financée par le ministère de la Culture et des Arts, rappelle-t-on.