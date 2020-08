C'est en Irak que «Baghdad Central» est le plus populaire, avec 81% d'utilisateurs actifs mensuels qui regardent la série suivis par l'Arabie saoudite (47% d'utilisateurs actifs) et les Émirats arabes unis (36%). Starzplay, le premier service de vidéo à la demande par abonnement (Svod) dans la région Mena, a reçu un accueil très enthousiaste de ses abonnés pour son contenu original, ce qui montre à quel point le public de la région Mena est avide de productions locales originales. Cela se reflète dans l'extraordinaire accueil que la série originale Starzplay, «Baghdad Central», première production du réseau, a reçu. Selon une étude, cette série dramatique passionnante a été regardée par 57% des téléspectateurs de Starzplay qui consomment des originaux Starz tandis que 41% de tous les utilisateurs actifs ont suivi la mini-série en six parties.

Un écho auprès les téléspectateurs

Marquant une rupture avec les séries conceptualisées et produites par des studios étrangers, «Baghdad Central» est un exemple probant de la manière dont les histoires de la région trouvent un écho croissant auprès des téléspectateurs.

La série se déroule en 2003, au milieu du chaos, à Bagdad, alors occupée par les États-Unis et suit l'ex-policier irakien Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter) qui a tout perdu et qui se bat quotidiennement pour assurer sa sécurité et celle de sa fille malade, Mrouj (July Namir). Quand il apprend que sa fille aînée Sawsan (Leem Lubany) est portée disparue, Khafaji déploie des efforts désespérées pour la retrouver. Il fait bientôt face à son énigmatique professeur d'université, le professeur Zubeida Rashid (Clara Khoury) et découvre que Sawsan et ses deux amies proches Sanaa (Nora El Koussour) et Zahra (Maisa Abd Elhadi) ont mené une vie cachée qui les a mises en grand danger. Cette histoire unique, détaillée et nuancée sur le plan régional a suscité la plus vive reconnaissance de la part du pays dans lequel elle se déroule, 81% des utilisateurs actifs irakiens mensuels ont apprécié cette série aux saveurs locales.

Le public saoudien a adoré la série, 47% des utilisateurs actifs mensuels, soit près d'un sur deux, sont restés scotchés à ce drame captivant qui offre un mélange de mystère et d'excitation ainsi que des performances incroyables. Les fans de divertissement originaux des Émirats arabes unis ont trouvé que ce drame se distinguait visuellement des autres registres avec 36% des utilisateurs actifs mensuels, soit plus d'un sur trois, accros à la série tandis que 39% des utilisateurs actifs mensuels de Starzplay du reste de la région ont également aimé le script percutant.

Un produit original

Khaled Benchouche, vice-président- directeur de la programmation et des acquisitions, de Starzplay a déclaré: «Nous sommes vraiment fiers de l'accueil réservé à notre première production originale, qui a connu un grand succès dans la région. Nous voulions présenter une série à laquelle notre public du Moyen-Orient pourrait s'identifier, et d'après nos données, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un réel besoin pour des séries aussi authentiques dans la région.

Nos abonnés sont à la recherche de divertissement de classe mondiale et «Baghdad Central» est le drame bilingue parfait qui offre un visionnage facile avec un mélange de saveurs régionales.

Nous pensons que la région a besoin d'une production locale, et en tant qu'acteur local, nous comprenons les aspirations de nos téléspectateurs, c'est pourquoi nous continuons à investir dans des productions locales originales.»

Waleed Zuaiter, Corey Stoll, Bertie Carvel, Leem Lubany et July Namir ont rejoint une distribution internationale pour le thriller policier Baghdad Central», écrit et créé par l'écrivain Stephen Butchard (The Last Kingdom), produit par Jonathan Curling et tiré du roman d'Elliott Colla. Si vous ne l'avez pas encore regardé, connectez-vous à Starzplay et bingez cette série originale époustouflante qui se déroule dans un lieu unique et vous emmène au coeur d'un voyage inspirant. Avec plus de

10 000 heures de contenu premium, dont des films à succès, des séries exclusives, du contenu pour enfants et des séries arabes, Starzplay est aujourd'hui le numéro un dans la région Mena. Le service est disponible dans 20 pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d'un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.