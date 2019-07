L’orchestre des «Jeunes d’Algérie» a conquis, la nuit de dimanche à hier, les familles jijeliennes en interprétant les morceaux les plus célèbres de la musique classique dans un concert éthéré, dirigé par le maestro Salim Dada à la Maison de la culture, Omar Oussedik. Cet ensemble de musiciens instrumentistes, composé de 50 jeunes artistes, a entamé sa prestation par le morceau rêveur «Air» de Jean-Sébastien Bach, suivi d’une valse de Luigi Boccherini avant d’enchaîner avec un cocktail de morceaux musicaux de plusieurs compositeurs d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud. Le maestro et compositeur Dada a terminé son concert enchanteur par deux morceaux de sa composition: «L’aube de Djurdjura» et «Chanson d’amour». L’orchestre des jeunes d’Algérie va effectuer une tournée nationale à travers plusieurs wilayas du pays, notamment la programmation d’un concert au Festival international de Timgad dont la 41ème édition s’est ouverte dimanche soir. Selon la directrice de la culture de Jijel, Salima Kaoua, ce concert tenu dans la soirée de dimanche dernier, a été organisé conjointement par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda) et la direction locale de la culture.