Bonne nouvelle pour des millions de fans de Stromae! Le chanteur et jeune papa n'a pas arrêté la musique, bien au contraire. Il promet la sortie future d'un nouvel album, sans donner de date exacte. Que devient Stromae? Les millions de fans du chanteur et créateur de mode se posaient la question et tiennent leur réponse. Il vient de lancer une nouvelle collection de vêtements, mais n'a pas abandonné la musique: «Un album arrivera à un moment donné...». C'est à Libération que Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, a fait cette révélation. Le quotidien s'est penché sur le label pluridisciplinaire Mosaert (un anagramme de Stromae), qu'il a créé avec son épouse Coralie Barbier et son frère cadet Luc Junior Tam. La marque a lancé une nouvelle collection de vêtements, mais Stromae n'oublie pas la musique pour autant:

«Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres...».

«Un album arrivera à un moment donné, mais je n'ai pas vraiment de date», ajoute-t-il. Paul jouit de sa liberté d'artiste indépendant, mais assure: «Même si j'avais été sous un contrat d'artiste, on n'aurait pas pu m'obliger. Soit j'aurais trouvé un subterfuge, soit j'aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre... Plein d'artistes font ça.» Grâce à cette pause, Stromae s'est diversifié. Il a également réglé ses soucis de santé, apparus suite à un traitement antipaludéen et la prise du Lariam. Le célèbre interprète de la chanson «Papaoutai» est surtout devenu papa pour la première fois, d'un petit garçon né en septembre 2018, dont le prénom reste inconnu. En ce qui concerne la musique, Stromae est intervenu en tant que producteur auprès de plusieurs artistes comme Disiz, Vitaa, Caballero & JeanJass ou encore MHD. Sa dernière collaboration, avec le groupe Coldplay, remonte à 2019.