Gad Elmaleh est partout, sur scène, au piano, au cinéma et même sur Netflix! Cette fois l'humoriste se lance dans le monde de la chanson en enregistrant un album de reprises de Claude Nougaro. Comme le raconte La dépêche du Midi, Gad Elmaleh était la semaine dernière sur la scène de la péniche avec la chanson intitulée «Dansez sur moi», sa sortie en France est prévue pour le 20 novembre. Une première chanson, des plus connues, «Armstrong», sortira le 14 septembre.

«Cet album, ce n'est pas un hommage, c'est une déclaration d'amour à Claude Nougaro» a fait savoir Gad Elmaleh, qui a découvert le chanteur à 6 ans. «Je vivais à Casablanca et mon oncle avait un tourne-disque. Un jour j'ai entendu Armstrong, cela a été une révélation» Souligne-t-il. Gad El Malah qui prépare son nouveau spectacle appelé «D'ailleurs» pour 2021, n'a pas été au gout de tout le monde lorsqu'il interpréta à juste titre «Armstrong» à Toulouse. L'artiste a essuyé des critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Cela n'augure rien de bon pour la sortie de son album...