Louisa est âgée de 27 ans, enseignante dans une crèche à Alger et mère de trois petites filles. Le livre est composé de quatre histoires tirées de faits réels, racontées par des témoins vivants de la tragédie familiale, différentes les unes des autres. À propos de son livre, l'auteur explique «éprouver des regrets pour remiser le passé dans le tiroir de l'oubli, ne changera certainement pas grand-chose s'il vient s'immiscer dans une relation amoureuse. Quand Amel annonça a sa famille que Mohamed viendrait demander sa main, ses parents étaient loin d'imaginer que les erreurs commises dans le passé, referont surface». On dit que l'amour est aveugle, on dit aussi que quand la jalousie s'incruste dans le coeur, cet amour donnera une double vie, il devient alors destructeur. Un secret à transpercer: De l'amour au crime.

Confiance et trahison

Quand Nada choisit pour époux Saïd, son cousin, elle était loin d'imaginer que son mariage était convoité par son beau-frère. On dit que c'est de la confiance que naît la trahison.

La pire et atroce des choses qu'on ne peut supporter, est d'être trahi par une personne qui est censée nous aimer, nous chérir et nous protéger. Vivre une double trahison, est une expérience très douloureuse qu'on ne peut supporter facilement. Quand Serine épousa son collègue Farés, que son amie lui a présenté, elle était loin d'imaginer que son mariage se transformerait en enfer. Serine était loin d'imaginer, que sa meilleure amie n'était qu'une usurpatrice. Réellement, peut-on échapper à la main divine? Avoir confiance en quelqu'un, c'est marquer la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Des fois, cette confiance s'établit sur une croyance aveugle surtout quand il s'agit des personnes qui sont censées nous protéger. Quand Maria épousa Amir, elle était loin d'imaginer, que l'homme que sa tante paternelle, lui présenta, comme un homme, gentil, riche et beau n'était qu'un pervers. Maria se heurta au refus de sa maman, quant à cette éventuelle relation, mais elle n'a agi qu'en fonction de ses seules idées.

L'écriture pour combler le vide...

Les conséquences de l'égoïsme sont souvent fâcheuses. Louisa, cette passionnée d'écriture, soulignera que «depuis que j'étais petite, l'idée d'écrire me hantait de jour en jour, et puis pour combler le vide qu'à laissé mon père après sa mort, je me suis mise à écrire». Mais alors qui a inspiré cette écrivaine? Louisa répond: «J'étais inspirée par beaucoup d'écrivains algériens, comme Mouloud Feraoun, Yasmina Khadra. Particulièrement, c'est le livre intitulé Le combat d'une femme de l'auteur Ouarda Akif qui m'a été offert par mon frère, qui m'a inspiré beaucoup plus et m'a encouragé à l'écriture. Quant au choix des histoires racontées, Louisa indique que «c'est beaucoup plus un appel à la conscience.» Notre écrivaine ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit déjà un projet: «J'ai pris l'habitude de raconter à mes filles des contes. Actuellement, je prépare un livre de contes destiné aux enfants», conclut-elle.