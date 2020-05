Il l'avait fait à une époque où il était impensable de le faire tant la parole était muselée, surtout en ce qui concerne les questions identitaire et culturelle berbères. Ces questions qui lui collaient à la peau, et il en sortira des oeuvres exceptionnelles qui dépasseront sa terre natale. Ainsi, Vava Inouva,Azwaw, Imnayen, Amliyi, A yalkhir inou et bien d'autres encore, prendront leur place à l'échelle universelle. Il avait opté pour la qualité, ce qui explique peut-être une discographie peu abondante, mais la qualité a payé et a fait de lui l'un des plus grands ambassadeurs de la chanson kabyle. Bien plus, sa popularité va vite dépasser sa communauté. Il avait aussi chanté avec les plus grands.

Sa modestie, le respect qu'il voue aux autres et sa sérénité devant les questions délicates qu'il traitait avec finesse, son engagement et son pacifisme feront de lui un artiste aimé de tous. Ce qui fera dire au sociologue Pierre Bourdieu: «Ce n'est pas un chanteur comme les autres. C'est un membre de chaque famille.»

Idir, de son vrai nom, Hamid Cheriet, vivait en dehors de sa terre natale, mais il ne l'avait jamais vraiment quittée. Il l'avait portée dans son coeur et elle lui collait à la peau. Il l'avait exprimée dans ses chansons à chaque fois et de manière la plus douloureuse parfois, douce et belle par d'autres.

Il n'hésitait pas non plus à prendre la parole et à s'exprimer chaque fois que des questions délicates et les problèmes de son pays l'interpellaient. Evoquant les manifestations populaires en Algérie, il déclarait au Journal du dimanche, en avril 2019, lors d'une interview: «J'ai tout aimé de ces manifestations: l'intelligence de cette jeunesse, son humour, sa détermination à rester pacifique (...) J'avoue avoir vécu ces instants de grâce depuis le 22 février comme des bouffées d'oxygène. Atteint d'une fibrose pulmonaire, je sais de quoi je parle. De toute façon, nous sommes condamnés à réussir. Continuons donc à réfléchir en termes de nation algérienne vers le progrès. Si nous restons unis, rien ni personne ne pourra nous défaire.»

Un message fort à méditer qui sera, je l'espère, entendu.

Il a inscrit en lettres d'or son nom dans la chanson kabyle. Il est entré par la grande porte dans l'universalité grâce à ses valeurs d'humaniste-né.

Idir demeurera vivant dans les coeurs et dans l'Histoire. Son combat sera relayé par tous ceux qui sont épris de liberté.

Qu'il repose en paix, de cette paix qu'il a toujours recherchée et défendue de tout son être.

Ghenima Kemkem