Qu'il s'agisse d'El Anka ou d'El Ankis, de Mohamed Hilmi ou de Fellag, et la liste est très longue, nombreux sont les artistes, chanteurs ou comédiens, à être originaires de cette région côtière. Ces artistes sont soit nés à Azzeffoun et y ont vécu une partie de leur vie ou bien leurs parents avaient quitté déjà cette région et se sont installés à Alger pour des raisons qui sont presque les mêmes. Parmi eux, il y a le chanteur Boualem Chaker qui a, certes, disparu un peu des feux de la rampe ces dernières années, mais lequel a fait ses preuves pendant de longues années. Saïd est le vrai nom de Boualem Chaker. Il naquit le 5 décembre 1952 dans la capitale, plus exactement à Birmandreis. Sa famille est originaire d'Azeffoun, ce qui lui permit de maîtriser le kabyle que ses parents lui avaient inculqué tout naturellement. Tout comme El Anka, El Ankis et plusieurs autres artistes originaires de Kabylie, mais ayant vécu à Alger. Le cachet particulier de Boualem Chaker, dans la chanson, c'est son talent exceptionnel et propre à lui en jouant à la guitare sèche qui lui a valu un Grand Prix au tout début de sa carrière. Sa voix également est exceptionnelle et accroche le mélomane par sa douceur remarquable et qui berce.

Multi-instrumentiste

Boualem Chaker, en plus de la guitare sèche, a aussi fait ses preuves avec d'autres instruments comme le synthétiseur ou encore la flûte. Sur le plan musical toujours, Boualem Chaker a, dès le départ, montré une ouverture sur plusieurs styles desquels il s'est inspiré pour ses propres chansons. Il a toujours réussi à faire une jonction harmonieuse entre les styles musicaux du terroir et ceux des autres traditions musicales dont il est un véritable féru. La musique a été pour Boualem Chaker une grande passion, c'est pourquoi, il n'en a pas fait une activité commerciale. Très jeune, avant même qu'il ne soit adulte, Boualem Chaker a hérité l'amour de la musique de sa propre famille et son frère aîné qui l'y a initié. La guitare de ce dernier a été la première «arme» musicale dont s'était servi Boualem Chaker. Ses premiers pas, il les fit dans l'association de musique andalouse Al mossilia. Il affûta ensuite ses armes à la maison de jeunes de Birmandreis. Boualem Chaker comprit très tôt qu'il fallait prendre des cours de musique s'il voulait comprendre et maîtriser cet art. Ce qu'il fit chez un enseignant de musique, étranger, à la place Audin. À une certaine époque, la chanson se conjuguait presque systématiquement avec la radio. Boualem Chaker anima alors une émission enfantine en compagnie du célèbre Abdelmadjid Bali. C'était au début des années 70 et Boualem Chaker profita de cette aubaine pour proposer des chansons pour enfants en langue kabyle. En tant que chanteur débutant à l'époque, il passa à la célèbre émission Les artistes de demain (Ichenayen n uzekka) qu'animaient Cheikh Nordine et Medjahed Mouhoub.

De célèbres chansons

Le succès de Boualem Chaker fut immédiat. Son premier disque produit en 1974, soit deux années après son passage à l'émission radiophonique suscitée, portait le titre Saramegh. Ce premier produit a été réalisé avec l'orchestre professionnel de la radio kabyle que drivait le maître Cheikh Nordine. Après ce premier succès, Boualem Chaker effectue de nombreuses tournées dans le pays et à l'étranger. Il a, à maintes reprises, affirmé qu'il a été influencé par plusieurs genres musicaux et par des artistes qui s'adonnaient à des styles complètement différents comme El Hasnaoui, Blaoui El Houari, Charles Aznavour ou encore Edith Piaf, mais aussi d'autres artistes de style latino ou flamenco. Ce sont de toutes ces voies et voix qu'il puisa ses propres inspirations musicales. Boualem Chaker a travaillé avec de nombreux paroliers de la chanson kabyle et il a toujours évolué avec cet esprit de travail de groupe et de collaboration.

Lui-même a composé des chansons à des célébrités comme Zahra Nsoumer, Hocine Lesnami, Nourredine Dziri, etc.

La musique du célèbre film Aich b thnach de Mohamed Hilmi a été composée par Boualem Chaker, faut-il le rappeler. Boualem Chaker a réalisé des musiques pour plusieurs autres films algériens. Parallèlement à son parcours artistique, Boualem Chaker a passé toute sa vie professionnelle à la radio kabyle d'Alger où il a produit et animé plusieurs émissions culturelles.