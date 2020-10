L'ouverture de la nouvelle saison culturelle (2020-2021) a donné lieu dans la wilaya de Laghouat à un bouquet d'activités culturelles et artistiques. Des expositions d'arts plastiques, d'habits et d'artisanat traditionnels, de valorisation de sites et ressources touristiques, ainsi que l'interprétation de chants populaires dans le genre bédouin, ont notamment marqué la cérémonie d'ouverture, mardi dernier dans la soirée à la Maison de la culture «Abdallah Benkeriou».Le lancement de la nouvelle saison culturelle intervient après une longue période de «silence» imposée par les mesures de prévention sanitaire contre la propagation de la pandémie du Covid-19, ont affirmé les organisateurs. Diverses activités sont programmées pour cette saison culturelle, dont des représentations artistiques et culturelles dans les zones d'ombre de la wilaya, a affirmé le directeur de cabinet de la wilaya, Sid-Ali Merad, en présidant la cérémonie de lancement de la saison.