Sur les réseaux c'est la stupeur! Mohamed Djouhri, dit Jo, un des comédiens des plus généreux et sémillants du cinéma algérien de ces dernières années, Mohamed Djouhri, dit Jo, s'est éteint avant-hier, vendredi à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie.

L'artiste était issu d'une famille de boxeurs à El Harrach (ex-Maison Carrés). Mohamed Djouhri, s'est imposé ces dernières années dans le cinéma et la télévision algériennes grâce à son allure franche de gentleman et son charisme incomparable. Mohamed Djouhri découvrit le cinéma très jeune en participant en 1965 en tant que figurant dans le film «La bataille d'Alger», du réalisateur italien, Gillo Pontecorvo. Il quittera l'Algérie à l'âge de 19 ans part pour la France en s'installant à Levallois Perret où il fit carrière dans la boxe. Ce n'est qu'en 1969 qu'il redécouvre le monde du cinéma à travers le film de Michel Drach «Elise ou la vraie vie» aux côtés de Mohamed Chouikh et Marie-José Nat.

En 1978, son cousin musicien le présente au réalisateur algérien Okacha Touita, pour participer dans son court métrage, «Rue Tartarin».

Un film dans lequel il jouera au côté de Sid-Ali Kouiret. Mohamed Djouhri n'était pas un garçon tendre pourtant durant sa jeunesse il sera mis en prison. Il en sortira en 1984. Puis de tourner à nouveau en Algérie, notamment grâce à Okacha Touita. À partir de ce moment, il enchaînera les rôles, dans le cinéma. Il se fera remarquer dans, notamment

«Hors la loi», de Rachid Bouchareb, «Mon colonel», de Laurent Harbiet, «Nuit d'Arabie», de Paul Kieffer, «Les Terrasses», de Merzak Allouache, «Jours de cendre» et «Al Achiq» de Amar Sifodil et enfin dans «En attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui. À la télé, on le verra dans les feuilletons «El Khawa» et «El Djarih». La triste nouvelle de sa disparition s'est répandue vendredi comme une traînée de poudre. Beaucoup de ses amis, que ce soit des journalistes, amis de la profession entre réalisateurs, comédiens et autres lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. «Tu étais un homme avec un grand talent et d'une grande gentillesse! C'était un honneur de t'avoir eu sur mes trois films» écrira Amar Sifodil. RIP l'artiste! Un être, plein de vie nous quitte.

Un être rare, un bon vivant qui savourait la vie et ses délices.