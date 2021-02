C'est un grand artiste au vrai sens du terme. Il s'agit de Taleb Tahar. Auteur, compositeur et interprète kabyle exceptionnel, Taleb Tahar est l'un des chanteurs les plus prolifiques puisqu'il est l'auteur de plusieurs centaines de chansons. Une bonne partie de ses oeuvres a été enregistrée et interprétée par lui-même tout au long de sa longue carrière.

Une autre catégorie a été offerte à d'autres chanteuses et chanteurs qui les ont interprétées à leur compte alors que d'autres oeuvres du même Taleb Tahar demeurent inédites. Beaucoup de mélomanes connaissent les chansons de Taleb Tahar sans savoir qu'il en est l'auteur. La modestie et l'humilité de Taleb Tahar sont légendaires.

C'est un artiste qui ne passe pas son temps à courir derrière les médias. Il est discret, mais son talent est indéniable. Incontestablement, il fait partie de la crème de la chanson kabyle même s'il n'a pas eu la chance d'être aussi médiatisé que certains chanteurs plus enclins à écumer les médias.

Cet aspect ne diminue en rien sa grandeur en tant que chanteur kabyle exceptionnel, à plusieurs points de vue. Né en 1959, près de Aïn El Hammam (village Aït Sidi Outaleb), le petit Tahar et sa famille ont vécu, plus tard, dans les villes de Tizi Ouzou et à Draâ Ben Khedda.

Une âme de poète

Il a donc vécu son adolescence entre ces trois localités. Orphelin de père très tôt, Taleb Tahar a vite développé sa sensibilité d'artiste et de poète. Son enfance pénible ne l'a pas empêché de forger son âme de poète, bien au contraire. Quant à la musique, il l'avait dès le départ dans le sang. Son penchant naturel pour la musique lui fit découvrir prématurément (il était encore enfant) les artistes qui allaient l'inspirer comme les ténors: Slimane Azem, El Hasnaoui, Youcef Abdjaoui ou encore Taleb Rabah, Awhid Youcef et Hassan Abassi. Taleb Tahar s'est mis à imiter ces derniers alors qu'il était à peine adolescent. Son amour pour la chanson qui occupait pratiquement tout son temps, l'empêcha de poursuivre ses études. Son unique «livre» de chevet était sa guitare qu'il traînait partout où il se déplaçait. Il ne s'en séparait presque jamais.

A peine adulte, Taleb Tahar faisait des allers-retours réguliers, à Alger, pour s'imprégner du monde artistique et de l'univers de la radio. Et là, il fit la connaissance d'artistes déjà ayant pignon sur rue à l'instar de Ouazib Mohand-Ameziane, Mohamed Rachid, Farid Ali, Youcef Boukhentache, Djamel Frahi et Medjahed Mouhoub. Taleb Tahar passa avec succès le test de la célèbre émission de la radio kabyle chaine II,

«Ighennayen n uzekka» (les chanteurs de demains).

Une carrière artistique des plus réussies

Après quoi, il entama une carrière artistique des plus réussies, même si à l'époque, il n'était guère facile de s'imposer sur la scène artistique kabyle qui était en plein essor, faut-il le rappeler. Taleb Tahar a réussi à composer et à interpréter des chansons qui allaient devenir mythiques, à l'instar de «Iles-iw ur d-yettader isem-im» ou encore «A lemri», «Later», «Amendil», «Ass-d ad nemzer», etc. De nombreux hommages ont été rendus à Taleb Tahar dans plusieurs localités de la Kabylie où l'occasion a été donnée aux présents de découvrir à quel point il a marqué les esprits par sa voix et ses chansons. L'un des plus grands hommages qui lui avaient été rendus a eu lieu à Tizi Ouzou à l'occasion des quarante ans de carrière de Taleb Tahar. De nombreux grands artistes ont tenu à marquer de leur présence cet événement tels Farid Ferragui, Amour Abdenour, Medjahed Hamid, Rabah Ouferhat, Mehenna Ouzayed... Avec un répertoire personnel de plus de 220 chansons, Taleb Tahar est peut-être le chanteur kabyle qui a produit le plus grand nombre d'albums, durant sa carrière: 42. Ceci, sans compter celles qu'il a écrites et composées pour d'autres artistes dont la célèbre Zohra et tant d'autres.