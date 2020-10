La production CHabaka Net annonce la sortie digitale du single de son rappeur Phobia Isaac intitulé «Fantasia». La chanson traite d'une relation amoureuse qui s'est mal terminée entre deux êtres et les étapes post-rupture. Un titre de 4 mn35 inspiré par une musique entraînante de Cheikha Remitti, artiste fortement appréciée par le rappeur Phobia. La chanson «Fantasia» sera lancée avec le clip sur les plates-formes tels que YouTube et Anghami. Réalisée par Lynda Boureni et produite par CHabaka Net, pionnière et avant-gardiste, qui comme à son habitude, innove en matière d'image en introduisant pour la première fois un clip musical incrusté en 3D, réalisé en fond vert avec un mélange de fantaisie, d'où le titre du clip, avec la participation de Hayat Aoula, Yazid Meskini et quelques jeunes influenceurs tels que; Lylyne, Dania Idir, Arwa Mahraoui et Rayan Guetni ainsi qu'une troupe de danseurs professionnels. «Fantasia» sera en distribution sur toutes les plates-formes internationales de téléchargement légal, notamment Spotify, Anghami, Deezer, Apple store, Mobsound...etc. ainsi qu'en sonnerie d'attente chez les trois opérateurs mobiles. L'artiste est un habitué à être en top tendances sur ces plates-formes et considéré comme l'un des meilleurs artistes algériens sur le digital. «Fantasia» est aussi le troisième titre du deuxième album de l'artiste après «Willy Wonka», dont la sortie est prévue d'ici le deuxième trimestre 2021. Toutes les informations au sujet de cet album seront diffusées ultérieurement en raison de la pandémie du Covid-19, plusieurs collaborations internationales ont dû être décalées.

Challenge sur TikTok

Il est à noter que la sortie du titre «Fantasia» sera accompagnée d'un grand challenge TikTok, qui donnera la possibilité aux fans de l'artiste de gagner un des cinq smartphones en participant par l'envoi d'une vidéo mettant en scène un morceau de la chanson, le challenge durera une semaine, l'annonce des gagnants se fera le 7 octobre lors du concert live disponible sur YouTube et Facebook organisé par CHabaka Net. C'est ici une occasion de remercier le public de Phobia Isaac pour le soutien et l'amour qu'il reçoit chaque jour. Phobia Isaac, de son vrai nom Isaac Saad Eddin, 27 ans est un rappeur algérien, issu de la banlieue d'Alger. Surnommé El Bouma(Le Hibou), symbole de tristesse, d'obscurité, de retraite solitaire et de mélancolie. Phobia voit en le hibou un animal roi. Il a commencé le rap en 2011, mais s'est vraiment impose´ qu'a` partir de 2013 comme étant un artiste incontournable sur la scène du RAP DZ, il a signé´ plusieurs succès. Sa signature est le mélange entre le chant et le rap textuel qui a séduit un large public. Très populaire, il est suivi en très grand nombre sur les réseaux sociaux.

Apprécié par la gent féminine

Il cumule plus de 1 million de d'abonnés sur sa chaine YouTube avec plus de 200 millions de vues totalisées, et presque 800K followers sur Instagram, en plus d'être l'un des rappeurs algériens les plus populaires sur les plates-formes musicales. Phobia a plusieurs hits à son actif dont El Bouma, La série Poca et son duo avec Mok Saib El ghorba. Phobia a une grande communauté féminine, il traite les sujets sociaux, mais parle beaucoup d'amour et de relations amoureuses ce qui séduit la gent féminine. Chabaka Net quant à elle est une agence de conseil et production artistique spécialisé en communication et distribution digitale & mobile. Lancée en 2009, Chabaka Net travaille avec plus d'une vingtaine de maisons d'éditions musicales, en assurant la distribution des produits en Algérie auprès des trois opérateurs mobiles avec qui elle est en relation directe, en plus de la distribution internationale sur la majorité des plates-formes, opérateurs et applications de streaming et de téléchargement légal. Chabaka Net est devenu au fil du temps un intermédiaire de choix pour diffuser et promouvoir les marques et les produits dans le domaine international avec une porte ouverte sur la monétisation avec plus de 40 pays couverte et plus de 300 plates-formes proposées. Chabaka Net, dans son action, tend à participer à la promotion de la musique algérienne au travers de sa nouvelle scène, en parrainant et guidant les talents locaux afin que vive l'art algérien et notre patrimoine culturel si riche.