Elle est belle et talentueuse. tout en étant une artiste de son temps, elle, c'est la célèbre interprète algérienne du chant et de la musique andalous, Lila Borsali, qui revient cette année avec une version digitale de son événement musical intitulé «La rentrée en Nouba digitale». C'est ce que nous apprend «Pi communication».

En effet, «comme chaque année, au mois de septembre, l'artiste Lila Borsali, souligne la rentrée avec son événement musical «La rentrée en Nouba». peut -on lire. Cette année ainsi, Lila Borsali, qui tient à son rendez-vous culturel, fait son come-back, dans le cadre d' un concert virtuel, intitulé «la rentrée en Nouba digitale».

L'art et le talent

Un cadeau qu'elle offre à son fidèle public, ce jeudi 17 septembre 2020 à 20h sur ses pages officielles. (à noter que ses réseaux sociaux sont: Facebook: https://www.facebook.com/lilaborsali, Instagram: https://www.instagram.com/lilaborsali/?hl=fr).

«L'art est synonyme de partage» pour Lila Borsali qui souhaite «perpétuer cette coutume qui devient un événement incontournable pour le public à chaque rentrée, mais cette année sous forme de concert enregistré à l'avance, puis publié sur les réseaux...». Pour rappel, depuis 2015, plusieurs noubas ont été présentées, sous leurs formes les plus classiques et avec des configurations orchestrales différentes (symphonique, duo, hommage...), voilà que cette année Lila Borsali revient avec son événement musical «la Rentrée en Nouba digitale», «soucieuse du bien-être de son public, promet un concert virtuel qui perpétuera les traditions» peut -on encore lire sur le kit presse.

Pour ceux qui connaissent peu ou prou Lila Borsali, c'est une interprète algérienne du chant et de la musique andalous, spécialisée dans l'école de Tlemcen. Issue du mouvement associatif, elle commence sa carrière personnelle en 2009 en sortant son premier album « Fraq Lahbab» dans le style hawzi. S'ensuivent un deuxième et un troisième enregistrement dans les noubas, respectivement «Rasd Eddil» et «Ghrib».

Présentation de l'artiste

En 2015, elle se lance dans un travail d'écriture et de composition avec le professeur Toufik Benghebrit et sort son quatrième album intitulé «Nouba Housn Esselim». L'année 2018 fut celle d'un tournant artistique, elle associe à son cinquième album «Pour l'Espoir» un court-métrage musical réalisé par une sommité du cinéma algérien Belkacem Hadjadj. Dans un éternel besoin de création artistique et d'originalité, elle n'hésite pas à inclure dans ses spectacles d'autres formes artistiques telles que la danse contemporaine, le théâtre, mais aussi, elle lance le concept des concerts «contes et chant» qui ont eu un écho favorable du public et de la presse, en particulier le spectacle «Il était une fois...à Grenade». Le palmarès de Lila Borsali est marqué par la participation à de grands festivals et événements artistiques nationaux et internationaux. En effet, originale de par sa prestance et son allure, Lila Borsali qui aime aller à la rencontre de son public, se plait aussi à aller vers l'innovation pour plaire et rester toujours à la page. C'est ce qui fait d'elle aujourd'hui l'artiste de musique andalouse la plus prisée des Algériens.