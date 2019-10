Le 3ème Concours national de calligraphie est prévu du 26 au 30 octobre courant à Tlemcen.

Initiée par le Musée public national de calligraphie islamique de Tlemcen, cette édition verra la participation de 14 calligraphes des wilayas de Tlemcen, Alger, Adrar, Ouargla, Sétif et Oum El Bouaghi, a indiqué le responsable de cet établissement, Ahmed Lasnouni. La manifestation portera sur la réalisation de travaux de calligraphie arabe s’inspirant de diverses thématiques comme les événements du 17 octobre 1961 et le déclenchement de la guerre de Libération nationale Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury composé d’universitaires et artistes primés à l’échelle internationale sur la base de critères liés à la beauté de l’œuvre, aux techniques graphiques, au choix des couleurs et autres. Le même responsable a déclaré que cette édition sera marquée par la programmation de communications sur la calligraphie arabe, un concours de la meilleure banderole publicitaire sur le thème de calligraphie, des ateliers pour enfants animés par des membres du jury pour leur apprendre les principes de base de l’écriture des lettres en calligraphie. Cette manifestation vise à faire connaître cet art et son utilisation dans les arts plastiques et à faciliter l’échange d’idées et d’expériences entre participants, a-t-on indiqué.