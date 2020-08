Un court métrage pour sensibiliser sur la prévention du Covid-19 nouvellement produit par l'association «Investissement intellectuel et don humanitaire» de Tlemcen sera diffusé la semaine prochaine, a fait savoir mardi dernier, le président de l'association Benterrar Bouazza Akram.

Réalisé par Farouk Kherrar et intitulé «J'ai tué ma mère de mes mains», le film, d'une durée de 15 mn, «est la première oeuvre artistique de l'association.

La trame tourne autour d'un jeune homme, insouciant des mesures de prévention du Covid-19, finit par contaminer sa mère souffrant d'une maladie chronique qui succombera des suites de ce virus», a indiqué à l'APS Benterrar.

Le court métrage, dont l'auteure du scénario est Zahra Elajami, sera diffusé la semaine prochaine par des chaînes publiques de télévision, a souligné le président de l'association, ajoutant que le film a été tourné dans la commune de Mansourah (Tlemcen).

Des comédiens du théâtre de Tlemcen ont campé les premiers rôles, alors que des adhérents de l'association ont assuré les rôles secondaires, a précisé Benterrar, ajoutant que ce travail artistique a été financé par l'antenne de wilaya de la Confédération algérienne du patronat, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le court-métrage, a-t-il dit, vise à sensibiliser les citoyens sur le coronavirus et l'importance de respecter les mesures de prévention pour éviter de transmettre la maladie.

Le président de l'association «Investissement intellectuel et don humanitaire» a invité les jeunes à rejoindre les associations et à s'impliquer dans le volontariat et la lutte contre la pandémie.