Un film documentaire sur les grandes chansons, les plus mémorables de la musique malouf de Constantine est en cours de réalisation, a indiqué la réalisatrice de ce documentaire, Soraya Ammour. «Le premier coup de manivelle de ce film documentaire a été lancé cette semaine et le travail mettra à contribution des artistes, des historiens, des intellectuels et autres mélomanes de Constantine et des wilayas limitrophes comme Annaba», a précisé Soraya Ammour en marge de la production de son film documentaire sur les soeurs Fadila et Meriem Saâdane, «Belles et rebelles», à l'université des frères Mentouri (Constantine1), dans le cadre des festivités de célébration de la Journée internationale de la femme. «Ce patrimoine musical constitue un pan de l'histoire de Constantine et de sa région, d'où l'idée d'investir ce domaine et d'aller à la découverte de ces chansons et quassidate de cette musique savante, et de rapporter des témoignages sur ce patrimoine identité de Constantine», a détaillé la réalisatrice. Soraya Ammour a relevé que le documentaire sur la musique citadine de Constantine se penchera sur l'histoire des chefs-d'oeuvre tels que «Ya Dhalma», «Samra goua beïda», «Galou larab galou» et «El Boughi», interprétés par les plus belles voix de la musique malouf, relevant que le film documentaire partira également sur les traces des adeptes de ce genre musical dont la passion avait permis de transmettre et de préserver la beauté lyrique du malouf et la richesse de sa mélodie.