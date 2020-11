Apres les garçons, Solloking aux filles. Apres avoir chanté avec Louane, voila qu'il enregistre un nouveau duo avec une jeune chanteuse pas très connue, néanmoins à la tessiture vocale bien appréciable. Il s'agit de Lynda. Le duo interprète Luna. Un des morceaux ayant le mieux démarré sur son disque qui connaît un franc succès grâce à son clip, où est illustrée l'histoire amoureuse qu'elle raconte: la chanteuse incarne une femme au coeur brisé par les agissements de l'homme représenté par Soolking, qui l'implore de lui laisser une seconde chance. Repérée il y a dix ans grâce à des vidéos postées sur Internet, la juee brune prénommée Lynda, finit par signer dans le label Wati-B deux ans plus tard. Pourtant, il lui aura fallu huit ans supplémentaires avant de mettre au monde ce disque que son public attendait: Papillon est arrivé sur les plateformes de streaming le 16 octobre dernier. Pour cette grande première, elle n'a pas lésiné sur les featurings: Black M, Dadju, Sofiane, Eva Queen et Soolking font des apparitions. Six jours après cette échéance capitale, elle a envoyé sur sa chaîne YouTube le clip du featuring avec Soolking, Luna. Un titre qui cartonne d'ores et déjà.